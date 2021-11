Saudi-Arabian yhä keskeneräiselle F1-radalle ankaraa kritiikkiä – ”Olemme menneet liian pitkälle”

Saudi-Arabian F1-rata saa moitteita monestakin syystä.

F1-kauden kaksi viime kisaa ajetaan joulukuussa Saudi-Arabiassa ja Abu Dhabissa. Ensin mainittu kisapaikka herättää huolta, sillä vajaat kaksi viikkoa ennen h-hetkeä uusi rata ei ole vielä läheskään valmis. Valmistumassa olevan radan profiilikaan ei ole vakuuttanut kaikkia.

Ferrarin entinen lehdistöpäällikkö Alberto Antonini kirjoitti blogissaan, että on huolissaan radasta ja ylipäätään uusien F1-ratojen suunnittelun suuntauksesta.

– Toivon olevani väärässä – simulaatiot ovat simulaatioita – mutta minusta näyttää siltä, että seuraavan GP:n näyttämö on luotu tahallaan sellaiseksi, että siellä tulee sotkua. Se on erittäin nopea rata, joka kiemurtelee aitojen välissä. Mielestäni olemme menneet liian pitkälle tehdessämme tällaisia show-ratoja, Antonini kirjoitti.

Vielä suurempaa huolta aiheuttaa se, että rata on vielä pahasti kesken. Rataa alettiin pystyttää tyhjästä alle vuosi sitten.

Sarjan kilpailujohtaja Michael Masi kuitenkin uskoo, että vajaan kahden viikon kuluttua kisanäyttämö on kunnossa.

– Kuten sanoin aiemmin, uskon että että se on silloin valmis. Oli alusta asti selvää, että aikataulu menee tiukalle. Siitä ei ole epäilystä. Päivittäinen ja viikoittainen edistys on ollut upeaa, ja odotan innolla että pääsen katsomaan tilannetta paikan päälle tiistaina, Masi sanoi Autosportin artikkelissa.

F1-sarjan toimitusjohtaja Stefano Domenicalli on samoilla linjoilla, mutta myöntää, ettei kaikki infrastruktuuri ole välttämättä valmiina ja käytössä vielä tämän vuoden kisassa.

– Se on mahdollista, mutta prioriteettimme eli rata tulee valmiiksi. He työskentelevät todella kovasti. Olen varma että kisapaikasta tulee täydellinen ensi vuonna, mutta se on erittäin hyvä jo tänä vuonna, Domenicali sanoo.

Saudi-Arabian osakilpailu nousi otsikoihin jo viime vuonna, kun päätös sen lisäämisestä kalenteriin tehtiin. Esimerkiksi Motorsport uutisoi tuolloin, että ihmisoikeusjärjestö Amnesty varoittaa valtion harjoittamasta ”urheilupesusta”.

Kilpailu on määrä ajaa 3.–5. joulukuuta. Kauden viimeistä edelliseen kilpailuun lähdetään jännittävästä tilanteesta. Red Bullin Max Verstappen johtaa sarjaa kahdeksan pisteen erolla ennen toisena olevaa Mercedeksen Lewis Hamiltonia.