F1-tuomio: Red Bull -pomon valitus on jo säälittävää – Tapahtuiko Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin taistelussa ratkaiseva käänne?

IS:n raati perkaa Qatarin F1-kilpailun tapahtumat ja puheenaiheet.

BrittimestariLewis Hamilton ajoi voittoon Qatarin F1-osakilpailussa sunnuntaina. Hän kutisti Max Verstappenin MM-johdon vain kahdeksaan pisteeseen, kun huippujännittävää formulakautta on jäljellä enää kaksi kilpailua.

Ilta-Sanomien F1-raati pui kisan puheenaiheet. Raadissa ovat tällä kertaa toimittajat Tommi Koivunen, Janne Oivio ja Olli Kivioja.

Tommi Koivunen

Tähti

Fernando Alonson lähtö kauteen oli, ymmärrettävästi, vähän vaisu. Sittemmin vanha kettu on ajanut useita loistokisoja. Nyt tuli ansaittu palkinto myös tuloksen muodossa, kun Alonso nousi F1-palkintopallille yli seitsemän vuoden tauon jälkeen. Mahtava persoona, joka toivottavasti saadaan vielä vakituisemmin mukaan kärkitaistoihin.

Puheenaihe

Viime viikot ovat olleet aikamoista saippuaoopperaa, ja sana tuomaristo on myös mainittu aivan liian usein. Molemmissa MM-sarjoissa tilanne on niin kireä, että tämä ei varmasti lopu. Show jatkuu, ja pääroolissa leukojaan louskuttamassa on takuulla ainakin Christian Horner.

Moka

AlphaTaurin kisavauhti oli yllättävän vaisua, ja taktisestikaan ei mennyt ihan tuubiin. Pyöreät nolla pistettä kisasta, vaikka Pierre Gasly lähti liikkeelle eturivistä. Ennen kisaa oltiin tasapisteissä, nyt Alpine sai 25 pisteen etumatkan valmistajien sarjassa. Se tuntuu ratkaisevalta erolta.

Päänahka

Max Verstappen ilmoitti heti kisan alussa olevansa ”vähän jumissa”. Ei aikaakaan, ja Red Bullin sisartallin AlphaTaurin Gasly ajoi viimeisessä mutkassa leveäksi. Gasly avasi takasiipensäkin vasta aivan pääsuoran lopulla, kun Verstappen oli jo ohi. Sellainen ohitus ja ”päänahka”.

Fernando Alonso sai palkinnon.

Yllätys

Vielä reilu viikko sitten näytti siltä, että mestaruus ratkennee Verstappenille ennen kauden päätöstä. Nyt Hamilton on liki ennakkosuosikki, vaikka hollantilainen johtaakin yhä kahdeksalla pisteellä. Kauden huipennuksesta tulee mahtava.

Janne Oivio

Tähti

Fernando Alonso oli ilmiömäinen. Kun muiden yhden pysähdyksen taktiikalla ajaneiden renkaat kuluivat ja hajosivat, espanjalaislegenda kurvaili tyynesti kisan kolmanneksi. Hän saa ajaa melko paineetta keskikastin tallissa ja saa itsestään paljon irti. Eikä hän joudu päästämään ikävää puoltaan yhtä usein esille.

Puheenaihe

Molemmat mestaruustaistelut muuttuivat entistä jännittävimmiksi, kun Hamilton voitti, mutta Red Bull keräsi enemmän tallipisteitä. Kaksi kisaa jäljellä ja kaikki on täysin auki. Kausi 2021 on ollut 2000-luvun parhaita tähän saakka. Huipennuksesta on odotettavissa aivan mieletön.

Moka

McLaren on ollut alamaissa viime kilpailuissa, ja taistelu valmistajien kolmossijasta on menossa selvällä erolla Ferrarille. Talli yritti väkisin yhden pysähdyksen taktiikkaa, ja se maksoi Lando Norrisille pisteitä. Norris hukkasi valtavasti aikaa kuluneilla pehmeillä renkailla ensimmäisellä stintillä ja kovat pettivät lopussa.

Päänahka

Mercedes oli taas selvästi Red Bullia nopeampi, ja paineet alkavat näkyä itävaltalaistallin leirissä. Christian Hornerilla tuntuu suu käyvän joka käänteessä, ja valituksen määrä sekä laatu ovat säälittävällä tasolla. Hornerin kannattaisi todennäköisesti keskittyä oman tiiminsä tekemiseen.

Yllätys

Alpine oli kokonaisuudessaan kovassa vedossa Qatarissa. Alonso ajoi upeasti kolmanneksi ja Esteban Oconkin kurvaili viidenneksi heti kärkiautojen ja tallikaverinsa jälkeen. Ranskalaistallin kausi on ollut muutamaa valopilkkua lukuun ottamatta tuskainen, ja tämä tulos tuo varmasti lisää virtaa.

Olli Kivioja

Tähti

Lewis Hamilton oli eleettömän ylivoimainen ja myönsi itsekin kisan jälkeen, että melko helpollahan se voitto tuli. Alkukaudesta yllättäviin virheisiin sortunut maestro on ollut kahdessa viime kisassa virheettömässä iskussa, ja lienee nyt jopa hienoinen ennakkosuosikki MM-taistossa.

Puheenaihe

Uskomaton MM-taisto Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin välillä on vastannut kaikkiin F1-fanien toiveisiin. Nyt oli Verstappenin vuoro osoittaa sitkeyttään: viiden kierroksen tyrmäävä alkurynnistys toi torjuntavoiton ja toiseen sijan. Hollantilaisen MM-johto säilyi, mutta Mersun syysvauhti on pelottavan vastustamatonta.

Lewis Hamilton on ajanut mestarillisesti viime kisoissa.

Moka

Valtteri Bottaksen kauden suuria murheenkryynejä ovat olleet lähdöt, ja sama jatkui Qatarissa. Suomalainen jäi startissa kuin täi tervaan, ja komean nousun jälkeen jo lähes nostalgisen tutulta tuntuneen Bottas-sunnuntain täydensi mikäs muukaan kuin armoton epäonni: rengas puhkesi, ja kisa päättyi lopulta keskeytykseen.

Päänahka

Surkean aika-ajon jälkeen Sergio Perez rääpi sunnuntain kisasta arvokkaan neljännen sijan. Kovaan iskuun loppukaudesta äitynyt väkivahva kisakuljettaja ajoi kuin vimmattu, tarjosi katsojille viihdettä useiden komeiden kilvanajohetkien muodossa ja toi Red Bullille hyvän satsin pisteitä.

Yllätys

Tämän on pakko olla Fernando Alonso. Konkarikuski ylsi palkintopallille ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen täydellisen kylmäverisen ajoesityksen jälkeen. Kausi Alpinella on ollut ailahteleva, mutta suurin osa F1-faneista suo varmasti 40-vuotiaalle ikitaistelijalle tähtihetkensä.