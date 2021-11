Red Bull uhkaa protestoida Mercedeksen takasiipeä.

Kiivaan MM-taiston keskellä olevien F1-tallien Red Bullin ja Mercedeksen pomo-osastojen välinen nokittelu kiihtyy entisestään. Qatarin GP:n lehdistötilaisuudessa perjantaina Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner uhkasi Mercedestä uudella protestilla.

Red Bullin leirissä epäillään, että Mercedeksen auton takasiipi taipuu sääntöjen vastaisella tavalla. Etenkin Lewis Hamiltonin ylivoimainen suoravauhti oli iso puheenaihe viime viikonloppuna Brasiliassa.

– Jos uskomme, että auto ei ole sääntöjen mukainen, protestoimme. Eivätköhän kaikki huomanneet, että Brasiliassa näkemämme ei ollut normaalia, Horner totesi Motorsportin mukaan Wolffin istuessa vieressä.

Hamiltonin hurjaa menoa on selitetty myös tämän autoon Brasiliassa sovitetulla uudella moottorilla. Horner sen sijaan kiinnitti huomionsa jälkiin, joita hän sanoi ilmaantuneen Hamiltonin takasiipeen.

– Kyllä, uusi moottori parantaa suorituskykyä. Mutta kun nopeuseroa on 27 kilometriä tunnissa ja takasiivessä näkyy jälkiä, jotka ovat tulleet siiven taipumisesta, meille on hyvin selvää, mitä on ollut meneillään, Horner latasi.

Vieressä Wolff vakuutti, ettei Mercedeksen takasiivessä ole mitään sääntöjen vastaista, ja että kaikki Fian tarkistukset sopivat heille mainiosti.

Tähän Horner vastasi esittämällä suoran kysymyksen kilpakumppanilleen.

– Kuinka sitten selität takasiivessä näkyvät jäljet? Horner tivasi Wolffilta.

– Mielestäni ne ovat sallituissa rajoissa. Joten siinä ei ole ongelmaa, Wolff vastasi.

Horner alleviivasi vielä Red Bullin tiukkaa suhtautumista myöhemmin Sky Sportsin haastattelussa.

– Siitä ei ole epäilystäkään: jos näemme sen (takasiiven) käytössä täällä, teemme siitä protestin.

Horner ei kuitenkaan usko, että Mercedes käyttää epäilyksien kohteena olevaa takasiipeä Qatarissa, jossa suoranopeus ei ole erityisen ratkaisevassa roolissa. Asiat ovat kuitenkin toisin kauden kahdessa viimeisessä osakilpailussa Saudi-Arabiassa ja Abu Dhabissa.

Red Bullin Max Verstappen johtaa kuljettajien MM-sarjaa 14 pisteen erolla Mercedeksen Lewis Hamiltoniin. Tallien MM-sarjassa Mercedes johtaa Red Bullia 11 pisteellä.