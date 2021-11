F1-pukarit Christian Horner ja Toto Wolff nostettiin samalle lauteelle – löylyä riitti: ”Minun ei tarvitse pussata hänen takalistoaan”

Mercedeksen tekemä protesti puhutti Qatarissa.

F1-tallipäälliköt Christian Horner ja Toto Wolff ovat ottaneet yhteen pitkin kautta eikä perjantain lehdistötilaisuus Qatarin GP:n vapaiden harjoitusten välissä tehnyt poikkeusta. Kaksikon välejä hiersi Mercedeksen tekemä protesti, jonka syynä oli viime sunnuntaina Brasilian osakilpailussa tapahtunut ohitustilanne.

Tuolloin Red Bullin Max Verstappen ja Mercedeksen Lewis Hamilton ajoivat hetkellisesti ulos radalta, kun Hamilton pyrki ohi. Mersu halusi tutkia uudelleen, tekikö Verstappen rikkeen tilanteessa ajattamalla brittitähden ulos radalta.

Red Bullin Horner ei ole huolissaan väleistään Wolffiin keskellä kiihkeää formulataistoa.

– Ei ole olemassa ihmissuhdetta vaan kilpailu. Kunnioitus ja ihmissuhde ovat kaksi eri asiaa. Minun ei tarvitse käydä Toton kanssa illallisella tai pussata hänen takalistoaan, kuten muiden tallipomojen, Horner latasi Motorsport Magazinin mukaan.

– Me painamme äärirajoille asti. Olemme tehneet kovasti töitä, jotta johtaisimme MM-sarjaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Mercedestä on kunnolla haastettu. On kiinnostavaa nähdä, miten ihmiset reagoivat paineen alla. Tämä on heittämällä poliittisin mestaruustaistelu, jossa olemme olleet mukana Red Bullin aikakaudella F1:ssä, Horner jatkoi Motorsportin mukaan.

Wolff oli tässä asiassa samaa mieltä.

– Taistelumme alkoi olympialaisten nyrkkeilyotteluna, muuttui ammattilaisnyrkkeilyksi ja nyt käynnissä on vapaaottelu, mutta se on ok. Me olemme kehässä. Yritämme tehdä työmme parhaamme mukaan. Kyynärpäitä käytetään, koska säännöt sen sallivat, Wolff sanoi.

– Kunnioitamme Red Bullin osaamista, toki. On selvää, että kamppailu on kovaa, koska taistelemme maailmanmestaruudesta moottoriurheilun kuninkuusluokassa.

Kesken tiedotustilaisuuden kaksikolle tuli tieto, että Verstappenia ei rangaistu kyynärpäiden käytöstä Brasilian osakilpailussa.

– Täysin odotettu päätös. Halusimme herättää keskustelun, koska saman asian ääreen palataan tulevissa kisoissa. Saimme haluamamme emmekä uskoneet, että asia edistyisi, Wolff sanoi Sky Sportsin mukaan.

– Päätös oli luonnollisesti oikea, koska toisenlainen tulos olisi avannut Pandoran lippaan. Samassa kisassa oli monia muita samanlaisia tilanteita, Horner kommentoi.

Red Bullin pomolla oli tietenkin oma lehmä ojassa, sillä hänen tallinsa kuski Verstappen johtaa MM-sarjaa 14 pisteen erolla Hamiltoniin. Mahdollinen rangaistus olisi tuonut etua Mersun brittikuskille.

F1:n MM-sarja jatkuu tänä viikonloppuna Losailin radalla Qatarissa.