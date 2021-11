Kommentti: Kimi Räikkösen tallikaveri laukoi kitkerän kommentin – nyt kannattaa katsoa totuutta silmiin

Antonio Giovinazzi kommentoi lähtöpassejaan kitkerästi. Kannattaa muistaa, miksi hän itse sai tallipaikan Alfa Romeolta, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Kun raha määrää, F1 voi olla armotonta.

Näin kirjoitti Antonio Giovinazzi sosiaalisen median kanavissaan, kun Alfa Romeon F1-talli julkaisi aiemmin tällä viikolla odotetun uutisen. Kiinalainen Guanuy Zhou nousee tallin kilpakuljettajaksi, Giovinazzi jää ilman ajopaikkaa.

Giovinazzi, 27, on saanut osakseen paljon sympatiaa. Nopea vilkaisu sosiaaliseen mediaan osoittaa, että voidaan puhua liki kampanjoinnista hänen puolestaan.

Italialainen on sympaattinen ja sydämellinen tyyppi, joten tuki on ymmärrettävää. Zhou tuo mediatietojen mukaan mukanaan jopa kymmenien miljoonien eurojen arvosta sponsorirahaa, joten häntä pidetään taas yhtenä maksukuskina, joka jyrää tieltään paikkansa ansainneen kuljettajan.

Antonio Giovinazzi ja Kimi Räikkönen ovat muodostaneet rakastetun kuskiparin.

Kannattaa kuitenkin muistaa faktat.

Sauber Motorsportin ja Alfa Romeon väliseen sopimukseen kuului kolmen vuoden ajan Alfan eli Ferrarin oikeus valita tallin toinen kuljettaja.

Tämän paikan on täyttänyt Giovinazzi, joka on yhtä lailla hyötynyt Italian passistaan kuin kiinalainen Zhou kotimaansa tarjoamista kaupallisista mahdollisuuksista.

Giovinazzi ajaa kolmatta täyttä F1-kauttaan. Kun katsotaan totuutta silmiin, hänen näyttönsä ovat olleet aika ohkaiset. Myöskään näytöt pikkuformulaluokissa eivät olleet sellaisia, että Giovinazzi ”ansaitsisi” paikkaa F1-sarjassa sen enempää kuin vaikkapa Nyck de Vries tai Callum Ilott, jotka eivät taida koskaan saada omaa mahdollisuuttaan.

On paljon Giovinazzin putoamista suurempi sääli, että paikka menee Zhoulle eikä Oscar Piastrille, joka voitti viime vuonna F3-sarjan ja jyrää nyt F2-sarjan kärjessä. Toisena on Zhou, joka kilpailee luokassa kolmatta kauttaan.

Guanyu Zhou ajaa ensi vuonna Alfa Romeolla F1-sarjassa.

Tänä vuonna Giovinazzi on säväyttänyt joissakin aika-ajoissa toden teolla, mutta kisoista on kasassa vain yksi piste. Se on kehno saldo, olkoonkin, että hän on ollut monesti lähellä: 11. sijoja on peräti neljä, ja tallikin on taktisesti möhlinyt joitakin saumoja pinnoille.

Nelikymppinen, nyt tarkalleen ottaen 42-vuotias Kimi Räikkönen on lyönyt tallitoverinsa joka kausi pisteissä (yhteensä 57–19).

Upean uransa lopettava Jäämies on toki maailmanmestari ja yhä pätevä kisakuski, mutta eivät hänenkään suoritukset ole keskimäärin enää niin säväyttäviä olleet. Silti Giovinazzi on jäänyt kakkoseksi.

Kimi Räikkönen ja Antonio Giovinazzi Brasilian GP:ssä.

Sveitsiläinen tarkasti Sauberia eli Alfaa seuraava Blick-lehti kertoi hiljattain artikkelissaan, että tallinkin tehtaalla on viime kuukausina pohdittu yhä enemmän, onko tallin auto sittenkin mainettaan parempi. Kuljettajat eivät vain ole onnistuneet ottamaan sillä tuloksia kuin harvakseltaan.

Ulkopuolelta asiaan on mahdotonta löytää varmoja vastauksia, mutta tuloksia tarkastellessa ei ole ihme, jos tällaiset asiat mietityttävät Alfan sisällä.