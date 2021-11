Kimi Räikkönen otti kantaa F1-kisan kohutilanteeseen – toivoo ajopaikkansa menettäneelle tallikaverilleen toista mahdollisuutta

Kimi Räikkösen F1-ura lähenee loppuaan.

Formula ykkösissä kautta aikain eniten ajanut Kimi Räikkönen päättää huikean F1-uransa Lähi-idässä kisattavaan triplaan, joka lopettaa formulakauden 2021. Tämän viikonlopun Qatarin gp:tä ennen vuoden 2007 maailmanmestari sai vastata kysymykseen, onko tämän vuoden maailmanmestaruuskamppailu Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin välillä yksi kaikkien aikojen jännittävimmistä.

Vastaus oli varsin klassista Räikköstä.

– Koska en ole mukana (mestaruuskamppailussa), minulle on sama kuka voittaa! Tietenkin se voittaa, jolla on viimeisen kisan jälkeen eniten pisteitä, Räikkönen totesi.

Verstappenin ja Hamiltonin vääntö kiinnostaa mediassa, ja viime päivinä on kohkattu kaksikon tilanteesta viime sunnuntain Brasilian gp:ssä. Verstappenin on katsottu kiilanneen Hamiltonin radalta brittitähden yrittäessä ohitusta. Räikköseltä kysyttiin tuostakin kohusta.

– Olen nähnyt siitä tilanteesta jotain (kuvaa). He ajautuivat molemmat radalta, eivät koskeneet toisiaan. Ei siitä kovin paljon voi sanoa. Ei siinä mielestäni ollut mitään hullua. Olen nähnyt paljon pahempaa, olen ollut osallisena paljon pahemmassa. Mutta tuosta on kirjoitettu paljon ja tehty siitä pahempaa kuin se oikeasti olikaan, Räikkönen mietti.

Räikkönen, 42, ilmoitti syyskuun alussa päättävänsä F1-uransa tähän kauteen. Tällä viikolla Räikkösen talli Alfa Romeo kertoi, että myös Antonio Giovinazzin ajot tallissa päättyvät tähän vuoteen. Ensi kaudella Alfalla ajavat Valtteri Bottas ja kiinalainen tulokaskuski Guanyu Zhou.

– Harmi Antonion kannalta. Hän on todella mukava tyyppi, olemme tunteneet toisemme jo aika pitkään. Mutta sellaista se joskus on, ja toivottavasti hän löytää jotain hyvää hommaa ja toivottavasti saa vielä joskus uuden mahdollisuuden F1:ssä. Hän ehdottomasti ansaitsisi sen, mutta ajajapaikkoja ei kovin monta ole ja formula ykkösiin pyrkii moni. Mutta toivotaan, Räikkönen kommentoi Giovinazzia.

Qatarin gp ajetaan nyt ensimmäisen kerran. Losailin rata on uusi tuttavuus kaiken kiertäneelle Räikkösellekin. Ja uutta tulee F1-uran loppumetreillä myös 5. joulukuuta ajettavalla Saudi-Arabian gp:llä, ja kauden päätöskisaan Abu Dhabissa 12. joulukuuta on tehty ratamuutosta viime vuodesta.

– Uudet radat on aina hauskoja. Olen nähnyt (Losailin rataa) televisiosta katsoessani (ratamoottoripyöräilyn) MotoGP:tä. Katsotaan nyt, millainen se on formula ykkösille. Ja Saudeissa ajetaan sitten taas uudella radalla, katsotaan sitten mitä se tuo tullessaan. Abu Dhabissa on kai tehty jotain muutoksia, mutta tuskin se ihan hirveästi poikkeaa vanhasta. Odotan kauden päättymistä innolla, Räikkönen summasi loppukautta.