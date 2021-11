Kimi Räikkösen tallikaveri menetti ajopaikkansa ja julkaisi katkeran tekstin – nyt F1-pomo ärähti takaisin

Antonio Giovinazzi harmitteli rahan valtaa F1-maailmassa.

Antonio Giovinazzi on ajanut Frederic Vasseurin alaisuudessa Alfa Romeolla kolmen kauden ajan.

F1-talli Alfa Romeon kuljettajakaksikko menee ensi kaudeksi kokonaan uusiksi, kun tallin ajokkeihin hyppäävät Mercedekseltä siirtyvä Valtteri Bottas ja Formula 2 -sarjaa tällä kaudella ajava Guanyu Zhou.

Konkarikuski Kimi Räikkönen kertoi itse lopettavansa uransa tähän kauteen jo tovi sitten, mutta viimeiseen asti toiveita jatkosopimuksesta elätelleelle italialaiskuskille Antonio Giovinazzille F1-paikan menetys oli ilmiselvästi katkera pala.

Giovinazzi purki tuntojaan sosiaalisen median tilillään Zhoun tallipaikan varmistuttua tiistaina.

– F1 on tunnetta, lahjakkuutta, autoja, riskejä, nopeutta. Mutta kun raha määrää, voi se olla armotonta, Giovinazzi kirjoitti.

Giovinazzin kommentti liittynee kiinalaiskuski Zhoun taustoihin. Shanghaista kotoisin olevan 22-vuotiaan uskotaan tuovan talliin runsaasti sponsorirahaa ja nostavan Alfa Romeon profiilia Kiinan valtavilla automarkkinoilla.

Alfa Romeon tallipäällikkö Frederic Vasseur on itsekin myöntänyt Kiinan markkinoille pyrkimisen isona tekijänä Zhoun sopimuksessa, mutta ei silti arvostanut tämänhetkisen kuljettajansa viestin sävyä.

– Näin ne kommentit. Rehellisesti sanottuna, en ole tuollaisen asenteen fani: Alfa Romeo antoi hänelle mahdollisuuden ajaa kolme kautta F1:ssä. Lukemattomat kuljettajat vain unelmoivat sellaisesta, Vasseur muistutti Autosportin haastattelussa.

– Nyt häntä odottavat uudet haasteet. Hänen täytyy pärjätä hyvin niiden kanssa, ja kenties hän palaa F1:een tulevaisuudessa. Mutta tämä on pieni maailma, ja meidän täytyy pysyä ammattimaisina.

Giovinazzi on kerännyt kolmen kauden aikana Alfa Romeolle yhteensä 19 MM-pistettä, mutta niistä vain yksi on tullut tällä kaudella. 27-vuotiaan italialaisen uran paras sijoitus F1-osakilpailussa on vuoden 2019 Brasilian GP:ssä tullut viides sija.