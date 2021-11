Saako Max Verstappen sittenkin maksaa kohuliikkeestään? Kahden vuoden takainen kärhämä voi auttaa Mercedestä

Mercedes haluaa, että Max Verstappenin kiistanalaiset toimet tutkittaisiin uudelleen. Talli voi perustella vaatimuksiaan ennakkotapauksella kahden vuoden takaa.

F1-talli Mercedes tiedotti tiistaina hakevansa uudelleenkäsittelyä Sao Paolon GP:n kiistanalaiseen tilanteeseen, jossa Max Verstappen ajatti Lewis Hamiltonia radan ulkopuolelle britin yrittäessä ohitusta.

Kilpailun tuomaristo ei rangaissut Verstappenia kisassa tai sen jälkeen. Kansainvälinen autoliitto Fia kertoi keskiviikkoiltana, että se käsittelee asiaa torstaina.

Lue lisää: Mercedes vaatii uutta tutkintaa Max Verstappenin kohu­tempusta – syynä tuore todiste

Mercedes perusteli uudelleenkäsittelyä tuoreella todistusaineistolla. Talli viittasi Verstappenin auton sisäkamerasta kuvattuun videoon, joka ei ollut tuomariston saatavilla vielä kilpailun aikana.

Moottoriurheilusivusto Racefans uutisoi keskiviikkona, että Fialla on kaksi painavaa syytä ottaa kohutilanne uudestaan käsittelyyn.

Ensimmäinen niistä on uusi todiste, eli Verstappenin autosta kuvattu video. Fian kilpailujohtaja Michael Masi on myöntänyt, ettei tuomaristo nähnyt sitä sunnuntaina.

Lue lisää: F1-tuomaristolta jäi näkemättä tärkeä kuvakulma – pelastuiko Max Verstappen rangaistukselta sen ansiosta?

Toinen, Mercedeksen kannalta kimurantimpi seikka on, mitä nimenomaista päätöstä talli haluaa tuomariston käsittelevän. Racefansin mukaan tuomaristo ei nimittäin tarkastellut 48:nnen kierroksen tilannetta lainkaan sunnuntaina – tai ainakaan siitä ei ole dokumentaatiota. Termi ”uudelleenkäsittely” ei siis päde tapauksessa.

Racefansin mukaan Mercedeksellä on kuitenkin puolellaan eräs ennakkotapaus toissa kaudelta. Ferrarin Charles Leclerc peitti Suzukan osakilpailussa aggressiivisesti Verstappenin ajolinjaa, minkä seurauksena hollantilainen spinnasi. Kahden kierroksen kuluttua tuomaristo ilmoitti, ettei yhteenotosta aloiteta tutkintaa.

Kilpailun jälkeen tilanne muuttui. Tuomaristo päätti ottaa tilanteen käsiteltäväkseen – ja Leclerc sai lopulta viiden sekunnin aikasakon. Mielet muuttuivat, koska tuomaristo sai käsiinsä uutta todistusaineistoa.

– Aluksi he päättivät, ettei tutkinta ole tarpeen, koska heillä ei ollut riittävästi todisteita. Sitten he saivat uutta kuvamateriaalia. Se oli tyystin uusi elementti, ja he avasivat tutkinnan, Masi kertoi Racefansin mukaan Suzukassa 2019.

Tuomariston päätöksellä – mikä ikinä se onkaan – voi olla käänteentekevä vaikutus tämän kauden mestaruustaisteluun. Jos Verstappen saisi viiden sekunnin aikasakon, kuten Leclerc toissa kaudella, hän tippuisi Sao Paolon lopputuloksissa kolmanneksi. Valtteri Bottas ylitti maalilinjan vain runsaat kolme sekuntia Red Bullin kuljettajan jälkeen.

Muun muassa Autosport kertoi keskiviikkona, että kuulemistilaisuus asian tiimoilta järjestetään torstaina Qatarissa, jossa ajetaan viikonloppuna Qatarin GP.

Verstappen johtaa Hamiltonia neljällätoista pisteellä ennen kauden kolmea viimeistä osakilpailua.