Yksityiskohta Lewis Hamiltonin ylivoimaisessa F1-autossa käynnisti hurjan spekulaation – käyttääkö Mercedes kepulikonstia?

Lewis Hamiltonin ratti herätti huomiota Brasilian GP:ssä.

Sunnuntaina ajetun Brasilian F1-osakilpailun jälkeen sosiaalisessa mediassa levisi video Lewis Hamiltonin Mercedeksen ohjaamosta.

Videolla näyttää siltä, että Hamilton vetäisi rattia taaksepäin.

Video sai F1-maailman salaliittoteoreetikot arvelemaan, olisiko Mercedes ottanut jälleen käyttöön DAS-järjestelmän (dual-axis steering).

DAS oli Mersun viime kaudella lanseeraama vallankumouksellinen ohjausmekanismi, jolla pystyttiin vaikuttamaan auton eturenkaiden aurauskulmaan suorilla ja mutkissa. DASia käytettiin liikuttamalla rattia eteen tai taakse. DAS kiellettiin säännöissä täksi kaudeksi.

Racing News 365:n podcastissa keskusteltiin kisaviikonlopun jälkeen kiivaasti siitä, mitä Hamiltonin ohjaamossa tapahtui.

– Ensinnäkin, DAS on kielletty. Enkä voi uskoa, että Mercedes uhmaisi sellaista sääntöä. Joten sen vaihtoehdon voi sulkea kokonaan pois. Saattoiko videokuvassa tapahtua optinen illuusio? Kamera saattoi täristä hieman. Kuka tietää? F1-toimittaja Dieter Rencken spekuloi.

Rencken ei kuitenkaan malttanut olla pohtimatta myös muita vaihtoehtoja.

Hän aprikoi, josko Kansainvälinen autoliitto FIA olisi antanut Mercedekselle luvan käyttää ratin syvyyssuuntaan tapahtuvaa liikettä johonkin muuhun.

– Lewis vaikutti näennäisesti vetävän rattia taaksepäin suorilla juuri ennen jarruttamista. Olisiko hän voinut käyttää rattia säätääkseen jarruja? Ottiko hän pois tai syöttikö hän sähkövirtaa energiavarastoon? Rencken mietti.

Voit katsoa videon tilanteesta tästä linkistä.

Toimittaja innostui jopa nostamaan esiin Mercedeksen F1-tallin teknisen johtajan James Allisonin ilmailutaustan. Allisonin isä työskenteli ilmavoimissa.

– James on hyvin innokas lentäjä, joka on uskoakseni rakentanut omia lentokoneitaan. Hän halusi alun perin hävittäjälentäjäksi. Siksi hän on tietenkin perillä lentokoneiden kolmiulotteisesta ohjainsauvasta. Hamiltonin ratti voi olla täysin harmiton ja viaton, mutta sitä kannattaa silti pitää silmällä, Rencken kommentoi.

Mercedes on ampunut alas kaikki rattiin liittyvät spekulaatiot.

Tallin mukaan ratti on luokiteltu osa, jota ei voi muokata eikä sitä voi liikuttaa kuin vasemmalle tai oikealle. Tallin mukaan videolla näkyvää liikettä voi selittää ratin kiinnityksen kuluminen kauden aikana.

Hamilton ajoi voittoon Interlagosin radalla sunnuntaina, vaikka lähti kisaan 10. ruudusta. Voitto oli yksi F1-historian komeimmista suorituksista.