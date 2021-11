Tuolileikki päättyi – tässä ovat kauden 2022 F1-kuskit

Formula ykkösten kuskiruletti tulevalle, maaliskuussa alkavalle kaudelle 2022 saatiin maaliin, kun Alfa Romeon panttaama uusi kuski julkistettiin.

Alfa Romeo julkaisi tiistaina Valtteri Bottaksen tallikaverin ensi kaudelle – Antonio Giovinazzin tilalle tulee F2-kuski Guanyu Zhou. 22-vuotias tulokas on ensimmäinen formula ykkösissä ajava kiinalaiskuljettaja.

Tallin tiedotteen myötä F1:n tuolileikki saatiin päätökseen. Kaikki ensi kauden rosterit ovat nyt selvillä.

Aiemmin syyskuussa vahvistettiin, että tämän kauden Williams-kuski George Russell siirtyy Mercedekselle Bottaksen tilalle ja Lewis Hamiltonin pariksi.

Samoihin aikoihin Williams ilmoitti nostavansa Red Bullin F1-autoa vielä viime kaudella ajaneen, thaimaalaiskuskin Alex Albonin takaisin sarjaan kanadalaisen Nicholas Latifin rinnalle.

Red Bullin, Ferrarin, Aston Martinin, McLarenin, Alpinen, AlphaTaurin ja Haasin kuljettajakaksikot säilyvät ennallaan.

Alfa Romeota vuosina 2019–2021 ajanut Kimi Räikkönen ilmoitti jo elokuussa lopettavansa F1-uransa tämän kauden jälkeen.

Alfalta väistymään joutunutta Giovinazzia on aiemmin uumoiltu Formula E-sarjaan. The Racen mukaan hän on lähellä sopimusta Dragon Penske -tallin kanssa.

Räikkösen väistyessä syrjään F1-sarjan veteraanikaartiin jäävät tällä kaudella sarjaan palannut kaksinkertainen maailmanmestari Fernando Alonso, 40, kahdeksatta mestaruuttaan tavoitteleva Hamilton, 36, sekä nelikertainen mestari Sebastian Vettel, 34.