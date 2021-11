Valtteri Bottaksen uusi tallikaveri on valittu

Alfa Romeo kertoi pitkään odotetun kuljettajauutisen.

Spekuloinnin aika on ohi.

Alfa Romeo kertoi tiistaina, kuka ajaa sen leipiin ensi kaudeksi siirtyvän Valtteri Bottaksen tallikaverina vuonna 2022.

Huhumyllyssä pyörivät viime aikoina F2-kuskien Guanyu Zhoun, Oscar Piastrin ja Theo Pourchairen nimet. Myös Alfa Romeon tämän kauden kakkoskuskin Antonio Giovinazzin jatkolla spekuloitiin.

Alfa Romeo vahvisti tiistaina, että se valitsi toiseksi kuljettajakseen Zhoun, 22.

Shanghaista kotoisin olevan kiinalaisen uskotaan tuovan talliin runsaasti sponsorirahaa ja nostavan Alfa Romeon profiilia Kiinan valtavilla automarkkinoilla.

Alfa Romeolta väistymään joutunut Giovinazzi on yhdistetty Formula E-sarjaan. The Racen mukaan hän on lähellä sopimusta Dragon Penske -tallin kanssa.

Alfa Romeo paljasti molemmat ensi kauden kisakuljettajansa viimeisenä F1-tallina. Sen autoa vuosina 2019–2021 kiidättänyt Kimi Räikkönen ilmoitti elokuussa lopettavansa F1-uransa tämän kauden jälkeen.