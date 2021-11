Valtteri Bottas puhui suoraan Toto Wolffin toiminnasta: ”Kaikella on rajansa”

Valtteri Bottas arvioi Toto Wolffin johtamistyyliä Beyond the Grid -podcastissa.

Suomen F1-tähden Valtteri Bottaksen viisi vuotta kestänyt ura Mercedeksen leivissä päättyy tämän kauden jälkeen.

Bottas, 32, siirtyy maailmanmestaritallista Alfa Romeolle, ja hänen paikkansa ottaa brittilahjakkuus George Russell.

Samalla päättyy Bottaksen pitkä taival Mercedeksen tallipäällikön Toto Wolffin alaisuudessa. Itävaltalainen Wolff hoiti Bottaksen sopimusasioita jo silloin, kun Bottas ajoi Williams-tallin palveluksessa 2013–2016.

Bottas puhui hiljattain Wolffista F1-sarjan Beyond the Grid -podcastissa. Bottas arvioi esimiestään kriittiseenkin sävyyn. Hän joutui aina tämän alaisuudessa tyytymään yhden kauden mittaisiin sopimuksiin. Se kävi raskaaksi.

– Toto on sitä mieltä, että paine on minulle hyväksi. Olen samaa mieltä, että tietyn aikaa kestävä paine on hyväksi ja voi auttaa saamaan enemmän irti, mutta jos sopimuspainetta on yhdeksän vuoden ajan vuodesta toiseen, se alkaa syödä sisältäpäin. Toton mukaan paine tekee timantteja. Se on tavallaan totta, mutta kaikella on rajansa, Bottas sanoi.

Bottaksen mukaan Wolffin kanssa on vaikea neuvotella.

– Hän on niin hyvä ja lahjakas liikemies. Hän tietää, millä tavalla pitää puhua ja mistä narusta vetää. Hän on todella taitava työssään. Olemme tosin aina sopineet kaikesta hyvässä hengessä. Olemme tunteneet toisemme pitkän aikaa ja pidän häntä ystävänäni. Neuvotteluissa hän kuitenkin pääsee aina niskan päälle, oli pöydän toisella puolella kuka tahansa.

Bottas myönsi, että Wolffin on helppo pelata kovaa: Mercedes-tallilla ei varsinaisesti ole pulaa kuskivaihtoehdoista. Wolff myös tuntee kuljettajamarkkinan erinomaisen hyvin.

Podcastin juontaja Tom Clarkson kysyi Bottakselta, miten Wolff kertoi tälle, että jatkosopimusta Mersulla ei tipu.

Bottaksen mukaan asiasta päätettiin yhteisymmärryksessä. Bottas olisi halunnut vähintään kaksivuotisen jatkon, mutta Wolff sanoi, ettei voi sellaista tarjota. Sen jälkeen homma oli selvä: Russell saa paikan ja Bottakselle etsitään uusi työnantaja.