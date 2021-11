Manipuloitu kuva herätti huomiota – Lewis Hamilton pääsi kuolleen F1-legendan Ayrton Sennan syleilyyn

Lewis Hamilton kunnioittaa esikuvaansa Ayrton Sennaa Brasilian F1-kisan yhteydessä.

F1-legendaksi omalla urallaan yltäneellä Lewis Hamiltonilla on aina ollut yksi idoli yli muiden.

Hamilton on vuosien varrella toistuvasti ylistänyt F1-legendaa Ayrton Sennaa. Brassikuljettajan suoritukset ehtivät tehdä Hamiltoniin lähtemättömän vaikutuksen, vaikka brittikuljettaja oli vain 9-vuotias Sennan kuollessa vuoden 1994 San Marinon F1-kisassa.

F1-kausi jatkuu tänä viikonloppuna Brasilian Sao Paulossa. Hamilton julkaisi kisaviikonlopun alla sosiaalisen median tileillään manipuloidun kuvan, jossa hän astelee Sennan rinnalla Interlagosin F1-radalla. Kuvassa Senna näyttää taputtavan Hamiltonia isällisesti selkään.

– Hän oli suurin innoittajani. Minuun teki vaikutuksen se, miten hän ajoi kilpaa sekä hänen intohimonsa elämään ja tähän lajiin. Mutta kaikkein eniten kyse on siitä, miten hän taisteli yksin vastaan systeemiä, joka ei ollut aina mukava häntä kohtaan, Hamilton kirjoitti kuvan yhteydessä.

Kuva keräsi runsaasti huomiota. Pelkästään Instagramissa se keräsi F1-faneilta yli 700 000 tykkäystä.

Hamilton käyttää Brasilian F1-kisassa erikoisväritettyä kypärää Sennan kunniaksi. Keltainen kypärä oli yksi brassikuljettajan tavaramerkeistä.

Hamilton on voittanut urallaan jo seitsemän maailmanmestaruutta. Tällä kaudella Mercedes-kuljettaja taistelee tittelistä Red Bullin Max Verstappenin kanssa. Verstappen on 19 pistettä Hamiltonia edellä, kun kautta on ajamatta neljä kisaa.

Brasiliassa ajetaan aika-ajo on perjantai-iltana klo 21 Suomen aikaa. Lauantaina ajetaan sprinttikisa ja sunnuntaina pääkisa.