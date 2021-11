Kimi Räikkönen, 41, esitteli taas kuivaa huumoriaan – kohteeksi joutui Mick Schumacher, 22

Kimi Räikkönen vitsaili Mick Schumacherin kustannuksella Brasiliassa.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen nauratti Brasilian F1-osakilpailun lehdistötilaisuudessa torstaina. Suomalaiskuskin vitsailun kohteeksi joutui Haasin nuori lupaus Mick Schumacher, 22.

Autosportin mukaan Schumacherilta tiedusteltiin, kuinka paljon hänelle merkitsee se, että hän on päässyt ajamaan F1:ssä yhtä aikaa Räikkösen, 41, kanssa.

Autourheilusivusto purki Twitter-tilillään Schumacherin ja Räikkösen keskustelun aiheesta. Kun Schumacher ei ollut heti vastannut, Räikkönen oli puuttunut peliin:

– Hyvä vastaus! suomalaisen kerrotaan todenneen.

– Se on hienoa! Valitettavasti en saanut taistella häntä vastaan kauhean paljon, Schumacher vastasi sitten.

Räikkösen kerrotaan kuittailleen sitten nuoren kuskin kustannuksella.

– Voin hidastaa joissain kisoissa, ja voit ajaa kilpaa kanssani, ”Jäämies” heitti.

Räikkönen viittasi tällä oletettavasti Haasin heikkoon kisasaldoon ja surkeaan nopeuteen; tallin kuskit Schumacher ja Nikita Mazepin ovat olleet kisasta toiseen jumbosijoilla ja ajelleet letkan perällä lähinnä kilpaa toisiaan vastaan.

Ei Räikkönenkään toki missään kärkijoukoissa ole ajellut, mutta on sentään kerännyt 10 pistettä ja on kuljettajien MM-sarjassa sijalla 16. Schumacherin pistesarake näyttää yhä nollaa, kun kautta 2021 on jäljellä neljä osakilpailua.

Räikkönen ehti tähän kauteen päättyvällä F1-urallaan ajaa kilpaa myös Mick Schumacherin legendaarista isää eli Michael Schumacheria vastaan.

– Tunnen Kimin melko hyvin radoilta. Hän on aina hyvin ystävällinen. On kivaa jutella hänen kanssaan ja saada tietoa ja vinkkejä yhdestä sun toisesta asiasta, ensimmäistä F1-kauttaan ajava Mick Schumacher kommentoi isänsä entistä kilpakumppania ennen kautta.

Brasilian F1-osakilpailu ajetaan sunnuntaina Suomen aikaa kello 19 alkaen.