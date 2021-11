Entinen F1-kuski kehui Verstappenin ominaisuutta – kritisoi samalla Hamiltonia: ”On usein yliampuva”

Gerhard Berger nosti esiin havaintonsa F1-kuskien käytöksestä voittojen hetkillä.

F1:n maailmanmestaruus on kahden kauppa vuonna 2021: siitä taistelevat Max Verstappen ja Lewis Hamilton.

Verstappen johtaa MM-taistelua 19 pisteen erolla Hamiltoniin. Haastajana kauteen lähtenyt hollantilainen jahtaa uransa ensimmäistä maailmanmestaruutta, kun Hamiltonilla niitä on jo seitsemän. Britti tavoittelee nyt viidettä peräkkäistä MM-titteliään.

F1-kautta on jäljellä neljä osakilpailua. Entinen F1-kuljettaja Gerhard Berger povasi itävaltalaiselle ORF:lle, miksi MM-taistelu voi ratketa Verstappenin hyväksi.

– Mielestäni Max on viileämpi heistä kahdesta. Hänen hermonsa pitävät paremmin kuin Hamiltonilla, hän sanoi.

Berger uskoo, että Verstappen kestää paineet ja pitää pistejohtonsa kauden loppuun asti.

– Kun Max on voittanut osakilpailun ja on ylittänyt maalilinjan, hän kiittää tallin jäseniä tiimiradiossa lyhyesti. Hän on erittäin keskittynyt eikä tunteile, itke tai huuda.

Gerhard Berger ajoi urallaan 210 F1-osakilpailua ja voitti niistä 10. Nykyisin hän toimii autourheilun asiantuntijakommentaattorina.

Berger huomautti, että Hamiltonin reaktiot voittojen hetkillä eroavat Verstappenin käytöksestä.

– Lewis on usein yliampuva. Sillä ei ole mitään tekemistä MM-tittelien tai kokemuksen kanssa. Se tulee perusluonteesta ja osoittaa, miten hyvin pystyy suorittamaan erityisesti painetilassa.

Berger viittasi myös vuoteen 2016, jolloin Nico Rosberg ja Hamilton taistelivat sekä radalla että sen ulkopuolella. Lopulta Hamilton joutui taipumaan Rosbergille taistelussa maailmanmestaruudesta.

F1:n mestaruustaisto jatkuu tänä viikonloppuna Brasiliassa. Aika-ajo on ohjelmassa perjantai-iltana Suomen aikaa. Lauantaina ajetaan sprinttikisa ja sunnuntaina pääkisa.