Kimi Räikkönen vitsaili kuuluisasta piirteestään – sai Oscar-voittajan repeämään

Kimi Räikkönen tapasi Meksikossa Oscar-voittaja Travon Freen.

F1-konkari Kimi Räikkönen, 42, ehti Meksikon kisaviikonlopun aikana jutustelemaan Oscarin keväällä voittaneen koomikon, kirjoittajan ja näyttelijän Travon Freen kanssa.

Alfa Romeon Twitterissä julkaisemalla videolla Räikkönen istuu tallikaverinsa Antonio Giovinazzin vieressä ilmeisen leppoisissa tunnelmissa Freen kanssa samassa pöydässä.

Räikkönen letkauttaa videolla, minkälaisessa elokuvassa saattaisi itse suostua kameran eteen. Ehdotus on taattua Jäämiestä.

– Tekisitkö mykkäelokuvan? Sellaisen kuin vanhat Chaplinin elokuvat, Räikkönen heittää ja saa Freen repeämään nauruun.

– Mitä vain haluat tehdä kilpa-autoilun jälkeen, Free lupailee virnistäen.

Julkaisun kommenttikentässä Räikkösen leffauraa innostuttiin spekuloimaan isolla joukolla. Usean kommentoijan mukaan Räikkönen olisi erinomainen valinta Daniel Graicin korvaajaksi seuraavana James Bondina.

Free voitti huhtikuun Oscar-gaalassa palkinnon lyhytelokuvastaan Two Distant Strangers. Hän on voittanut myös Emmy-palkinnon työstään Trevor Noahin nykyään juontamassa The Daily Show’ssa.

Räikkösen pitkää ja komeaa F1-uraa on jäljellä vielä neljä osakilpailua. Hän päättää uransa tähän kauteen.