Valtteri Bottakselta koruton arvio Mercedes-vuosista: ”Se tuntuu epäonnistumiselta”

Valtteri Bottas kertoo huipputallin kuskin hurjista paineista uudessa podcastissa.

F1-kuljettaja Valtteri Bottas niputti viisivuotista aikaansa lajin suurtalli Mercedeksessä Beyond the Grid -podcastissa. Ensi kaudeksi Alfa Romeolle siirtyvä suomalainen myöntää, että monista hienoista hetkistä huolimatta Mersu-vuosista jää myös kaiveltavaa hampaankoloon.

Lapsuudesta asti elänyt unelma kuljettajien maailmanmestaruudesta jäi Mersulla haaveeksi. Suomalainen oli MM-pisteissä toinen vuosina 2019 ja 2020, mutta ei pystynyt haastamaan tallikaveriaan Lewis Hamiltonia tosissaan taistelussa mestaruudesta.

– Tietyllä tavalla tuntuu epäonnistumiselta, että en ole pystynyt saavuttamaan sitä (maailmanmestaruutta) Mercedeksen kanssa. Mutta toisaalta, olen antanut kaikkeni. Sen ei vain ollut tarkoitus tapahtua, ainakaan vielä, Bottas pohtii.

Bottaksen aikoja Mercedeksellä sävytti vuodesta toiseen spekulaatio siitä, saisiko tämä jatkaa tallissa vielä seuraavan kauden. Nastolan kasvatti myöntää, että vain vuoden pituiset sopimukset olivat henkisesti kova paikka.

– Sitä yrittää tietenkin vakuuttaa itselleen, että ei se vaikuta, mutta kun hälinää on paljon – kuten F1:ssä helposti käy – se ei tietenkään auta. Häiriötekijöitä on, vaikka ne yrittääkin minimoida. Mutta kyllä, joskus tilanne ei ole ollut helppo sopimuksista johtuvan ylimääräisen hälinän takia.

– Toto (Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff) on sitä mieltä, että paine on minulle hyväksi. Olen samaa mieltä, että tietyn aikaa kestävä paine on hyväksi ja voi auttaa saamaan enemmän irti, mutta jos sopimuspainetta on yhdeksän vuoden ajan vuodesta toiseen, se alkaa syödä sisältäpäin. Toton mukaan paine tekee timantteja. Se on tavallaan totta, mutta kaikella on rajansa, Bottas ruotii.

Bottas on kuljettajien MM-sarjassa kolmantena, kun kautta on jäljellä vielä neljä osakilpailua.