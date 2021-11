F1-asiantuntija närkästyi 26-vuotiaan rap-tähden seurueen käytöksestä – tyly kohtaaminen johti uuteen sääntöön

F1-kasvo Martin Brundlen ja rap-tähti Megan Thee Stallionin henkivartijoiden epäonnistunut kohtaaminen johti uuteen sääntöön.

F1-sarja on ottanut käyttöön uuden säännön, joka liittyy osakilpailuissa vieraileviin julkkiksiin ja muihin varikkoalueille pääsyn saaviin henkilöihin.

Säännöstä ovat uutisoineet muun muassa formulasivusto PlanetF1 ja brittimedia Independent. Sen mukaan julkkisten ja muiden VIP-henkilöiden turvahenkilöstö ei ole enää tervetullut lähtösuoralle ennen kilpailua.

Uusi sääntö on tullut voimaan sen jälkeen, kun huippusuositun rap-tähden Megan Thee Stallionin eli tämän seurueeseen kuuluvien henkivartijoiden ja Skyn F1-asiantuntijan Martin Brundlen kohtaaminen lokakuun lopussa ajetussa Yhdysvaltojen osakilpailussa nousi otsikoihin.

Megan Thee Stallion eli Megan Pete, 26, oli monen muun julkisuudesta tutun tähden tavoin saanut pääsyn Texasin F1-radan lähtösuoralle, jossa hän käveli yhdessä henkivartijoidensa kanssa ennen kisan starttia.

Formulapiireissä tunnettu Skyn F1-asiantuntija, ex-kuski Brundle, 62, sai tylyksi kokemaansa kohtelua Megan Thee Stallionin henkivartijoilta.

Brundle oli tekemässä suosittua ohjelmaosiotaan, jossa hän kävelee lähtösuoralla suorassa lähetyksessä ja haastattelee esimerkiksi kisaan valmistautuvia kuskeja, tallipomoja tai paikalle kutsuttuja julkkiksia.

Kun rap-tähti käveli ohi, Brundle lähestyi häntä muutaman kysymyksen kanssa. Megan Thee Stallion suhtautui kysymyksiin hyväntahtoisesti, mutta henkivartija työnsi Brundlen syrjään. Brundle sai kuitenkin kysyttyä, voisiko Megan Thee Stallion räpätä hieman formuloista. Tämäkin sai seurueelta tylyn vastaanoton.

Brundle närkästyi tapauksesta ja kirjoitti kohtaamisesta Twitterissä peräänkuuluttaen julkkiksilta asiallista käytöstä. Myös video kohtaamisesta lähti nopeasti kiertämään.

– Yksikään julkkis ei enää saa uuden säännön mukaan tuoda lähtösuoralle henkivartijoitaan. Sen on oltava ”Brundle-pykälä”, ja heidän (julkkisten) on puhuttava kanssani. Mutta minä tavallaan pidän siitä, kun he jättävät minut huomioimatta, Brundle totesi Independentin mukaan Skylla.

Independent kuvailee Brundle lähtösuorakävelyitä ”eksentrisiksi” ja kertoo, että ne ovat olleet osa brittien F1-lähetyksiä 1990-luvulta lähtien.

F1-sarja täsmensi PlanetF1:lle uutta sääntöä:

– Julkkikset eivät ole velvollisia antamaan haastatteluja lähtöalueella, mutta henkivartijaseurueet eivät enää saa olla mukana (lähtöalueella), sarjasta kommentoitiin.

Brundle ajoi F1:ssä vuosina 1980- ja 1990-luvuilla. Hän ei koskaan voittanut F1-osakilpailua, mutta oli yhdeksän kertaa palkintokorokkeella. Brundle on ollut vuosien ajan yksi Britannian pidetyimmistä urheilukommentaattoreista.

Grammy-palkittu Megan Thee Stallion tunnetaan muun muassa hiteistään Savage ja Hot Girl Summer.