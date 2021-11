Luottoystävä tapasi Michael Schumacherin 18. lokakuuta – näin hän kommentoi F1-mestarin tilaa nyt

Jean Todt kertoi Daily Mailille tuoreesta vierailustaan Michael Schumacherin kodissa.

Kansainvälisen autoliiton FIA:n puheenjohtaja Jean Todt on yksi harvoista perheen ulkopuolisista ihmisistä, joka pääsee tapaamaan aivovammasta kärsivää Michael Schumacheria tämän kotiin.

Ranskalainen Todt kertoi Daily Mailin tuoreessa haastattelussa vierailleensa Schumacherin luona Genevejärven rannalla viimeksi maanantaina 18. lokakuuta.

Schumacherin perhe vartioi seitsenkertaisen F1-maailmanmestarin yksityisyyttä todella tarkasti, ja Todt on aina puhunut tämän tilasta kovin varovaisesti. Hän asetteli sanansa tarkasti myös Daily Mailille.

– Ymmärrän, miksi hän perheensä ja ystävänsä suojelevat häntä, sillä meidän pitäisi jättää hänet rauhaan. Michael taistelee, hän taistelee, ja voimme vain toivoa, että hän tilansa kohentuu, Todt sanoi.

Saksalainen Schumacher, 52, sai pahan aivovamman lasketteluturmassa joulukuussa 2013 eikä häntä ole sen jälkeen nähty julkisuudessa. Todt kuvaili Schumacherin Corinna-puolisoa ”loistavaksi vaimoksi”, joka tekee ihmeitä miehensä eteen.

Schumacherin Ferrari-aikojen tallipomolta Todtilta kysyttiin, viettääkö hän käynneillään pitkiä aikoja Schumacherin luona.

– Kyllä, aika pitkiä. Jos Corinna on siellä, niin syömme yhdessä illallista. Jos hän ei ole, vietän aikaa Michaelin kanssa, mutta.... Todt päätti lauseensa kesken.

Haastattelija tiedusteli myös, tunnistaako Schumacher vielä vanhan ystävänsä. Todt, 75, kohautti olkiaan, hymyili ja heilautti kättään, mutta ei vastannut. Tätä enempää hän ei halunnut paljastaa.

Sen sijaan Schumacherin lapsista Todt puhui mielellään. Mick Schumacher, 22, ajaa parhaillaan debyyttikauttaan Haas-tallissa ja Gina-Maria Schumacher, 24, on lännenratsastuksen maailman huippunimiä.

– Olen iloinen siitä, että Mick on formula ykkösissä. Hän pärjää hienosti. Hänellä voisi olla kilpailukykyisempi auto, mutta olen iloinen siitä, että hänellä on paloa lajiin. Olen onnellinen siitä, että Gina-Maria on löytänyt hevosista oman intohimonsa kohteen. Todt kuvaili.