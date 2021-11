F1-tuomio: Ennen kisaa nähtiin poikkeuksellisen ruma temppu – ”Arvoton näytelmä”

Ilta-Sanomien raati arvioi Meksikon GP:n tapahtumat.

Mercedeksen Valtteri Bottaksen kisa Meksikossa meni sunnuntaina pipariksi. Suomalainen lähti paalupaikalta, mutta menetti johtoaseman lähtökiihdytyksessä Max Verstappenille, törmäsi ykkösmutkassa Daniel Ricciardoon ja sijoittui lopulta 15:nneksi.

Verstappen voitti ennen Lewis Hamiltonia ja Sergio Pereziä ja kasvatti MM-sarjan johtonsa 19 pisteeseen.

Meksikon F1-osakilpailun tapahtumia ruotii IS:n raati, jossa ovat toimittajat Joonas Kuisma, Tommi Koivunen ja Janne Oivio.

Joonas Kuisma

Tähti

Red Bullin meksikolaiskuski Sergio Perez oli sunnuntaina kotimaansa kuningas. Hän ajoi mainion kisan jumaloivan yleisön edessä. Meksikolaiset järjestivät Rodriguezin veljesten radalla valtaisan fiestan. Pereziä kannettiin kultatuolissa ja hänen lempinimeään ”Checo” laulettiin, vaikka hän oli vasta kisan kolmas.

Puheenaihe

Lähtö. Radalla oli vaikeaa ohittaa, joten kisan tapahtumat kulminoivat lähtösuoralle ja ensimmäisiin mutkiin. Red Bullin Verstappen pääsi vetoavun turvin ohittamaan edeltään lähteneet Mercedekset. Mielipiteitä kisan jälkeen riittää: Mikä paalulta lähteneen Valtteri Bottaksen suorituksessa meni pieleen? Mitä oli suunniteltu toisesta ruudusta aloittaneen Lewis Hamiltonin kanssa? Miksi Verstappen löysi tilaa ohitukseen?

Moka

Juuri kun vaikutti siltä, ettei Bottaksen päivä voi sujua huonommin, Mercedes töpeksi suomalaiskuskin varikkopysähdyksen aikana. Vasen eturengas ei tahtonut irrota, ja Bottas romahti tulosliuskalla entisestään. Kuumentuneet jarrut paloivat pysähdyksen aikana. Niin paloivat varmasti myös Bottaksen hermot.

Päänahka

McLarenin Daniel Ricciardo tulee varmasti Bottaksen uniin. Ensin australialainen hurmuri rysäytti ensimmäisessä mutkassa päin Bottasta ja sai suomalaisen pyörähtämään. Molemmat joutuivat käymään varikolla ja palasivat radalle perätysten. Bottas ajoi lähes koko kisan Ricciardon perälaudassa kiinni, mutta ei päässyt ohi.

Yllätys

Alfat ajoivat kelpo viikonlopun. AlphaTaurin Pierre Gasly ajoi komeasti neljänneksi. Alfa Romeon Kimi Räikkönen ajoi uransa viimeisen kauden toistaiseksi parhaan kilpailun. Kun Jäämiestä onniteltiin kisan jälkeen tiimiradiossa, hän vastasi vain lakonisesti: – Kiitos.

Janne Oivio

Tähti

Onhan sen oltava Max Verstappen. Hän ratkaisi Mercedeksen lähtöstrategian yhtä vaivattomasti kuin Hercule Poirot pölhöjen englantilaisten murhajuonittelut. Hän näki Mersu-muurin lähtösuoran keskellä ja yksinkertaisesti kiersi sen ympäri. Loppukisa olikin sitten yhtä karkumatkaa Lewis Hamiltonilta. Otteista paistaa mestarillinen varmuus.

Puheenaihe

Kokemus on valttia, tai oli ainakin Meksikossa. Keskikastin taistelussa peräkanaa ikämiehet Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen ja Fernando Alonso. Jokaisella on ollut tällä kaudella vaikeutensa päästä edes 10 parhaan joukkoon. Sunnuntaina jokainen näytti vauhtinsa, taktisen osaamisensa ja ohitustaitonsa. Herkullinen suoritus F1:n pappaosastolta.

Moka

Ensimmäisen mutkan kolarin saattoi aiheuttaa etusiivellään Daniel Ricciardo, mutta Valtteri Bottas asetti itsensä alttiiksi sijoittumalla radalla huonosti. Hän oli kärjessä hyvän startin jälkeen, muttei peittänyt parasta ajolinjaa. Tarkoitus oli ilmeisesti estää Max Verstappenia menemästä Mersujen välistä. Verstappen oli nokkelampi, ja Bottas lankesi Lewis Hamiltonin kanssa kaivamaansa kuoppaan.

Päänahka

Ferrari hyödynsi McLarenien surkean viikonlopun ja otti kelpo erolla valmistajien MM-sarjan kolmospaikan haltuunsa. Ricciardo tupeloi lähdössä, Lando Norris oli takamatkalla alusta saakka voimanlähteen vaihtamisen vuoksi. Carlos Sainz ja Charles Leclerc olivat tasaisen varmassa vauhdissa koko kisan. Kelpo työtä.

Yllätys

Pierre Gaslya ei juuri nähty tv-kuvissa. Syykin oli selvä: hän oli niin hyvä, että teki itsestään anonyymin. Alpha Taurin ykköskanuuna piti Ferrarit vaivattomasti etäällä, mutta ex-Minardin vauhti ei sentään riittänyt Checo Perezin haastamiseen saakka. Jälleen kerran hyvä, vakaa suoritus Gaslylta. Sijoitus neljäs ja taas kivasti pisteitä pussiin.

Tommi Koivunen

Tähti

Sergio Perez ei ollut viikonlopun paras kuski, mutta kyllä hän kotikisansa kiistaton tähti oli. Meksikossa on aina huikea tunnelma, mutta nyt Checo-huudot olivat suorastaan infernaalisia jo aika-ajojen jälkeen. Mahtava meininki, ja ikimuistoinen palkintosija kotiyleisön suosikille.

Max Verstappenilla on vankka ote F1-sarjan mestaruustittelistä.

Puheenaihe

Valtikka on vaihtumassa. Max Verstappenin ote maailmanmestaruudesta on nyt todella tiukka. Red Bullilla on niin selvä etulyöntiasema kisavauhdissa, että Lewis Hamiltonilta vaaditaan nyt ihmetekoja maailmanmestaruuteen. Niitä on toki nähty ennenkin, mutta näinköhän tällä kertaa riittää?

Moka

Red Bullin pomojen Christian Hornerin ja Helmut Markon puheet lauantaina olivat naurettavia. Energiajuomajätin kulttuuri on usein näyttäytynyt ulos toksisena, ja nyt Yuki Tsunoda heitettiin rumasti bussin alle. AlphaTaurin kuski joutui syyttä suotta syntipukiksi aika-ajopettymykseen. Arvoton näytelmä.

Päänahka

Daniel Ricciardo täräytti ensin päin Valtteri Bottasta ja teki turva-auton jälkeen ratkaisevan ohituksen, jonka myötä suomalainen istui takana koko kisan. Päänahka oli Ricciardolle täysin turhanpäiväinen, hän oli itse vasta 12:s, mutta hänen ex-tallilleen Red Bullille arvokas.

Kimi Räikkönen ajoi pisteille.

Yllätys

Alfa Romeo on viime aikoina ollut melko hyvässä vauhdissa. Meksikossa kilpailukyky oli hyvällä tasolla viikonlopun alusta asti. Oli silti aika yllättävää, että Kimi Räikkönen oli peräti toiseksi paras kuski kolmen kärkitiimin jälkeen. Vain Sebastian Vettel sijoittui edelle.