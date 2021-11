Valtteri Bottas nousi ykköseksi katkeransuloisella listalla – tämä kunnia kirvelee suomalaiskuskia

Valtteri Bottas ajoi Meksikossa uransa 19. paalupaikan.

Valtteri Bottas – tosi hyvä muttei paras. Bottas on ollut F1:n MM-sarjan toinen kaksi kertaa.

Mercedeksen Valtteri Bottas, 32, nousi F1:n historiatilastoissa toisaalta hienon, toisaalta harmillisen listan kärkeen. Bottas ajoi uransa 19. paalupaikan Meksikossa lauantaina.

Bottaksesta tuli eniten paalupaikkoja ajanut kuljettaja, joka ei ole voittanut maailmanmestaruutta. Aiemmin katkeransuloista titteliä piti hallussaan ranskalainen Rene Arnoux, joka valloitti 18 ykkösruutua.

Arnoux ajoi kuninkuusluokassa vuosina 1978–89. Hän voitti seitsemän osakilpailua, mutta oli kuljettajien MM-sarjassa parhaimmillaan kolmas vuonna 1983 Ferrarin ratissa.

Bottaksen takaa löytyy kova nimiä: Stirling Moss ja Felipe Massa (16 paalupaikkaa ilman mestaruutta), Ronnie Peterson ja Rubes Barrichello (14) sekä David Coulthard ja Max Verstappen (12).

Eniten paalupaikkoja kaikista kuljettajista on ajanut Bottaksen tallitoveri Lewis Hamilton. Hamiltonilla paaluja on 100. Maailmanmestaruuksia britillä on seitsemän.

Suomalaiskuskeista paaluja on eniten kaksinkertaisella mestarilla Mika Häkkisellä: 26 kappaletta.

Hamilton lähtee sunnuntain kisaan Meksikossa Bottaksen takaa kakkosruudusta. Mersujen jälkeen radalle hyökkäävät Red Bullit Verstappen ja Sergio Perez. Kimi Räikkönen (18 paalua ja yksi mestaruus) aloittaa Alfa Romeollaan mainiosti ruudusta 10.

