Lewis Hamilton turhautui Kimi Räikköseen – viittilöi suomalaiskuskille hirveässä ruuhkassa: ”Tämä on hullua”

Max Verstappen hallitsi perjantain toisia harjoituksia Meksikossa.

F1:n perjantain harjoituspäivä Meksikossa on päättynyt.

Toinen harjoitusjakso antoi hetkittäin esimakua jo lauantain aika-ajoista, kun radalle muodostui valtavia ruuhkia.

Kimi Räikkönen ja Lewis Hamilton taistelivat ruuhkassa keskenään, ja brittikuski tuskastui Jäämiehen kanssa painimiseen.

Päästyään jo kerran Räikkösestä eroon Hamilton ajoi nopeaa kierrosta ja suomalainen ilmestyi jälleen eteen.

– Hamilton siellä nostaa jo tuskastuneena kouraa ilmaan, että come on Kimi, mikä nyt on homman nimi, C Moren selostaja Niki Juusela naureskeli.

– Tämä on hullua, Hamilton valitteli tiimiradiossa.

Sebastian Vettel kaartoi ajatuksissaan McLarenin pilttuun eteen saapuessaan varikolle. Hän pahoitteli kömmähdystään tiimiradiossa.

– Anteeksi tuosta, en katsonut mihin olin menossa.

Saksalainen vitsaili keskittyneensä ajamisen sijaan Aston Martinin komeaan mekaanikkoon.

– Jamie näyttää niin hyvältä tänään, ehkä se johtui siitä. Katsokaa, miten komea hän on, Vettel lirkutteli.

Harjoitusjakson nopein oli Red Bullin Max Verstappen. Valtteri Bottas oli toinen (+0,424) ja Hamilton kolmas (+0,509). Sergio Perez ajoi kotiradallaan neljänneksi parhaan ajan (+0,570).

Räikkönen oli 11:s 1,540 sekuntia Verstappenia perässä.

Williamsin George Russell ja McLarenin Daniel Ricciardo kärsivät vaihdelaatikko-ongelmista ja joutuivat jättämään harjoitukset kesken.