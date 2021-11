Kimi Räikkösen tallikaveri avautuu piinaavasta tilanteestaan – ”Ei ole mitään, mitä voin tehdä”

Antonio Giovinazzi on vaikeassa tilanteessa.

Antonio Giovinazzi on ajautunut ahdistavaan tilanteeseen.

Valtteri Bottaksen F1-ura jatkuu ensi kaudella Alfa Romeo -tallissa. Bottakselle tilaa tekee toinen suomalaiskuski Kimi Räikkönen, joka lopettaa uransa kuluvan kauden jälkeen.

Bottaksen siirto Mercedekseltä Alfa Romeoon on ollut tiedossa jo pitkään, mutta se ei ole vielä tiedossa, kenestä tulee suomalaisen tallikaveri.

Tällä hetkellä Räikkösen ohella toista Alfa Romeon autoa ajaa 27-vuotias italialaiskuski Antonio Giovinazzi, mutta hänen tallipaikkansa kohtalo on vielä hämärän peitossa.

Alfa Romeo ei ole tiedottanut jatkaako vuodesta 2019 lähtien tallia edustanut Giovinazzi tallin palveluksessa, vai korvataanko hänet jollakin toisella kuskilla.

Varikkohuhuissa on kallistuttu uuden kuskin suuntaan. Bottaksen tallikaveriksi on huhuiltu muun muassa kiinalaista Guanyu Zhouta ja australialaista Oscar Piastria.

Giovinazzi avautui vaikeasta tilanteestaan Meksikossa, jossa ajetaan viikonloppuna Meksikon GP.

Italialaiskuskin mukaan hän ei itsekään tiedä ensi kaudesta.

– En tiedä, ovatko uutiset hyviä vai huonoja, mutta minulla ei ole tällä hetkellä mitään kerrottavaa. Saa nähdä, Giovinazzi vastasi tallipaikkauutisia tiedustelleille formulatoimittajille Meksikossa.

Autosportin mukaan Giovinazzi oli lisännyt, että hän ”yrittää kysyä joka viikko”, josko tallilla olisi mitään päivitettävää sopimustilanteeseen, mutta vastausta ei ole kuulunut.

Kimi Räikkönen (vas.) ja Antonio Giovinazzi rennoissa tunnelmissa.

Tilanne on Giovinazzille luonnollisesti vaikea.

– Toivottavasti saamme tietää huonot tai hyvät uutiset pian, jotta ainakin tiedämme mitä tapahtuu ja tilanne on helpompi koko tiimille. Ei tämä helppoa ole, mutta ei ole mitään, mitä voin tehdä (sopimuksen suhteen), Giovinazzi totesi ja jatkoi sanomalla, että ainoa asia jonka hän voi tehdä, on ajaa kovaa ja saada hyviä tuloksia.

Giovinazzi on tällä kaudella saalistanut tähän mennessä vain yhden MM-pisteen. Hänen tallitoverinsa Räikkönen on vastannut valtaosasta Alfa Romeon pisteistä. Räikkösellä niitä on kasassa kuusi.

Meksikon GP:ssä ajetaan perjantaina kahdet vapaat harjoitukset. Ne alkavat Suomen aikaa kello 19.30 ja 23. Lauantaiset aika-ajot alkavat Suomen aikaa kello 22 ja sunnuntain kisa kello 21.

Meksikon GP:n jälkeen F1-kautta 2021 on jäljellä enää neljä osakilpailua.