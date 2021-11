Toto Wolff, 49, paljasti ahdistavan unen, johon yhä herää – lapsuuden traagiset kokemukset eivät jätä rauhaan

Toto Wolff uskoo, että monen menestyneen ihmisen menneisyydessä on tapahtunut traumaattisia asioita.

Mercedeksen F1-tallin pomo Toto Wolff, 49, koki lapsena paljon kovempaa stressiä, kuin mitä hän kohtaa formulamaailmassa.

Wolff avautui lapsuutensa vaikeista vuosista Daily Mailin haastattelussa.

– Formulat ovat vain huvittelua verrattuna lapsuuteni ja nuoruuteni koettelemuksiin. Minulle on jäänyt pysyviä arpia varhaisesta elämästäni, Wolff sanoi.

Itävaltalainen menetti isänsä ollessaan teini-ikäinen. Isä kärsi 10 vuotta aivokasvaimesta, joka Wolffin mukaan ”muutti hänen luonnettaan”.

Wolff ei koskaan muista nähneensä isäänsä terveenä. Isä ei pystynyt työskentelemään, eikä perheellä ollut ”kirjaimellisesti yhtään rahaa”.

Kun hän oli 14-vuotias, Wolff päätti, että haluaa alkaa kantaa vastuuta. Hän ei halunnut enää olla riippuvainen kestään, koska ei uskonut voivansa luottaa keneenkään.

– Herään yhä öisin uneen, jossa olen yksin. Olen nähnyt samaa unta lapsuudesta asti. Uni voi toistua koska vain. Ei ole kyse paineista eikä työstä. Nykyisin puhutaan paljon mielenterveydestä. Kun ihmiset näkevät menestyneen henkilön, he ajattelevat, että tällä täytyy olla asiat hyvin. Mutta sitä haluaisi sanoa, että me too. Minä myös. Ette ole yksin. Haava ei koskaan parane, Wolff sanoi Daily Mailille.

Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset ruokkivat yhä Wolffin kunnianhimoa.

Hän on luonut käsittämättömän menestyksekkään uran niin tallipomona kuin Mercedeksen F1-tiimin osaomistajana. Wolffin henkilökohtaisen omaisuuden on arvioitu olevan yli 650 miljoonaa euroa.

– Kokemukseni mukaan monet menestyneet ihmiset – lääkärit, juristit ja liike-elämän henkilöt – ovat kokeneet nöyryytyksiä ja traumoja varhaisessa elämässään, Wolff kommentoi.

Tänä vuonna Red Bull ja sen ykköskuski Max Verstappen uhkaavat tosissaan Wolffin ja Mercedeksen seitsemän vuotta kestänyttä valtakautta F1:ssä. Verstappen johtaa Mersun Lewis Hamiltonia 12 pisteellä kuljettajien MM-sarjassa, kun viisi kilpailua on jäljellä.