Valtteri Bottas mukana suositussa TikTok-haasteessa – suomalaisen viimeinen valinta huvittaa videon kommentoijia

Valtteri Bottas teki selväksi valintansa Mercedeksen ja Alfa Romeon F1-tallien välillä.

Mercedeksen F1-talli osallistui hiljattain TikTokissa suosittuun this or that -haasteeseen, ja päähenkilönä oli suomalainen tähtikuski Valtteri Bottas.

Haasteessa tehdään liikkuen nopeaan tahtiin valintoja kahden asian väliltä samaan aikaan kun Run-D.M.C:n 1980-luvun hiphop-klassikko It’s Tricky soi.

Bottas valitsi muun muassa rallin ja formula ykkösen, saunan ja uimisen sekä puuron ja kahvin välillä.

Kiperissä kysymyksissä hän otti mieluummin F1:n, saunan ja kahvin.

MM-sarjassa kolmantena olevan Bottaksen viimeinen valinta huvitti kuitenkin eniten videon kommentoijia ja Mercedeksen sosiaalisen median tiimiä.

Suomalaiskuskia pyydettiin päättämään Mercedeksen ja Alfa Romeon väliltä. Ratkaisu oli nopea: hän kipitti virne naamallaan Alfan puolelle.

32-vuotias Bottas siirtyy tämän kauden jälkeen Mercedekseltä Alfa Romeon leipiin.

