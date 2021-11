Legendaarinen automerkki on liittymässä F1-sarjaan: ”Harkitsemme vakavasti sitä”

F1 on saamassa äärimmäisen maineikkaan automerkin kilpasarjaansa.

Porsche harkitsee vakavasti liittymistä F1-sarjaan. Näin sanoo Porschen moottoriurheilujohtoon kuuluva Thomas Laudenbach.

– Ei ole mikään salaisuus, että keskustelemme Kansainvälisen autoliiton FIA:n kanssa. Sanotaan näin, että harkitsemme F1:tä vakavasti, Laudenbach totesi Autosportin mukaan.

– Mitään päätöstä ei vielä ole, mutta tietääkseni moni asia on menossa oikeaan suuntaan F1:n suhteen, hän jatkoi.

Ratkaisevaa Porschen päätöksessä on se, että F1 on tarkoituksenmukainen tieliikenteessä olevien tuotantoautojen kannalta.

Laudenbachin mukaan sarjan ajokkien pitäisi edustaa tuotantoautoihin tulevaa tekniikkaa. Nykyisin tämä tarkoittaa etenkin ympäristöasioiden teknisiin haasteisiin vastaamista.

Sähköformuloiden kilpaluokka on jo olemassa, mutta Laudenbachin mielestä myös F1:n pitää ottaa entistä isompia askeleita kohti sähköistymistä.

– On selvää, ettei formaatti voi olla täysin sähkökäyttöinen ajokki. Me kaikki tiedämme sen. Mutta voimanlähteessä pitää olla korkeampi prioriteetti sähkölle. Se on tärkeää. Moottoriurheilun täytyy olla relevanttia sille, mitä tieliikenteessä tapahtuu, Laudenbach sanoi.

F1-sarjassa Porsche saisi vastustajakseen muun muassa Mercedes-Benzin F1-tallin. Kuvassa Mersun F1-ajokkia piiskaa brittitähti Lewis Hamilton.

F1:ssä on viime aikoina puhuttu myös hiilineutraalien synteettisten polttoaineiden kehittämisen puolesta. Tämä liittyy keskusteluun poltto- ja sähkömoottorin yhdistelmän eli hybridijärjestelmän kehittämisestä entisestään.

F1:ssä on suunniteltu, että vuonna 2025 sarjan ajokeissa olisivat voimanlähteet, jotka käyttäisivät sataprosenttisesti kestävän kehityksen mukaista polttoainetta.

Laudenbachin mielestä F1:n pitää myös hillitä tallien kustannuksia entisestään, jotta todennäköisyys Porschen osallistumiselle kasvaisi.

Yleisellä tasolla Laudenbach kehui silti vuolaasti F1:n nykyistä PR- ja markkinointiarvoa autonvalmistajan näkökulmasta. Hän kuitenkin mainitsi, ettei Porsche voi odottaa liian kauan F1:n uusien teknisten sääntöjen esittelyä.

Autojätti Volkswagen Groupiin kuuluva Porsche olisi Autosportin mukaan todennäköisesti liittymässä F1:een vuonna 2025 tai 2026. Tällä tietoa ei ole täysin kristallinkirkasta, tulisiko maineikas merkki sarjaan moottorintoimittajana vai pyörittäisikö se tallia omalla nimellään.