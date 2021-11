Ketkä ovat F1-historian parhaat kuskit? Mika Häkkinen latasi mielipiteensä – Lewis Hamilton jäi tylysti ulos

Mika Häkkinen nimesi mielestään kolme parasta F1-kuskia.

Ketkä ovat F1-historian kolme parasta kuljettajaa?

Mika Häkkinen virnuilee Arto Nybergille Unibetin haastatteluvideolla meinanneensa ensin ehdottaa itseään listalle.

Sitten hän antaa kolme nimeä, jotka kaikki ajoivat kilpaa Häkkisen kanssa samaan aikaan: Michael Schumacher, Ayrton Senna ja Alain Prost.

Schumacherin kanssa Häkkinen kävi kovia kisoja jo pikkuformulaluokissa. Maailmanmestaruudesta he kävivät kaksintaistelun 1998–2000, jolloin Häkkinen voitti kaksi ensimmäistä erää. Vuonna 2000 Schumacher sitten aloitti mestaruusputkensa, joka päättyi vasta 2004 ja jonka ansiosta hän nousi historian menestyneimmäksi kuljettajaksi.

Lewis Hamilton on sittemmin lyönyt Schumacherin ennätykset. Maailmanmestaruuksissa kaksikko on tasoissa 7–7, mutta Hamilton on edellä voitoissa (100–91) ja paalupaikoissa (101–68). Hamilton jäi kuitenkin ilman Häkkisen mainintaa, kun suomalainen koosti kärkikolmikon aikalaisistaan.

Lue lisää: Kommentti: Kuka on historian paras F1-kuski? Yksi nimi unohtuu liian usein

Prost voitti urallaan neljä maailmanmestaruutta ja 51 kisaa, Senna kolme mestaruutta ja 41 GP:tä. Häkkinen voitti kahden maailmanmestaruutensa ohessa 20 kilpailua.