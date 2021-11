Bernie Ecclestone vertasi huippunopeaa naiskuljettajaa kodinkoneeseen – F1-pomon törkeä kommentti kirvelee yhä Danica Patrickia

Danica Patrick kokee, että Yhdysvalloissa naiskuskeihin suhtauduttiin suopeammin kuin Euroopassa.

IndyCar-sarjan historian menestynein naiskuljettaja Danica Patrick on yhä ainoa nainen, joka on voittanut suositun ja kovatasoisen jenkkisarjan osakilpailun.

Vuonna 2008 Japanissa voittoa juhlinut Patrick yhdistettiin uransa huippuvuosina usein myös F1:een, mutta konkreettisesti lajin eurooppalaiseen kuninkuusluokkaan siirtyminen ei ollut kovin lähellä.

Tuoreessa Racer-sivuston haastattelussa Patrick muistelee, miksi huhuissa pyörinyt F1-kokeilu ei koskaan toteutunut. 39-vuotiaan ex-kuskin mukaan asenne lajin sisäpiirissä ei innostanut häntä tavoittelemaan tosissaan paikkaa F1-auton rattiin.

Patrick nostaa haastattelussa esiin F1:n silloisen nokkamiehen Bernie Ecclestonen kommentin vuodelta 2005. Kyseenalaisista lausunnoistaan tunnetulta Ecclestonelta kysyttiin tuolloin Patrickin vahvoista esityksistä. F1-pomo vastasi toteamalla, että ”naisten pitäisi pukeutua valkoisiin, kuten kaikkien muidenkin kodinkoneiden”.

Bernie Ecclestone (oik.) vuonna 2005.

Patrick toteaa, että Yhdysvaltojen autourheilupiireissä ilmapiiri oli huomattavasti Euroopan vastaavaa sallivampi.

– Tiedän, että tämä saattaa olla kiistanalainen mielipide, mutta siltä minusta tuntui. Heidän pomonsa sanoi jotain pesukoneista ja valkoisiin pukeutumisesta, että mitä ihmettä? Tarvitseeko minun sanoa enempää, kun sarjaa johtava mies puhui tuollaista, Patrick toteaa.

Lisäksi hän vakuuttaa, että sitkeistä huhuista huolimatta, Patrick ei koskaan saanut yhteydenottoja F1-talleilta – eikä erityisesti sellaisia kaivannutkaan.

Patrick asui Englannissa vuosina 1998–2001 ja ajoi tuolloin Formula Vauxhall ja Formula Ford -sarjoissa, mutta muutti sen jälkeen takaisin Yhdysvaltoihin.

– Koin, että Yhdysvalloissa oli parempia mahdollisuuksia, ja olin onnellisempi siellä, joten oli ok jättää se taakse. Enkä koskaan aikonut ajaa F1-autoa vain, että voisin sanoa tehneeni sen. En kaivannut sitä riskiä, ettei se jostain syystä sujuisi. Keskityin vain asioihin, joista olin todella vakavissani, ja onnekseni onnistuin niissä. F1:n suhteen en ollut koskaan tosissani.

IndyCar-sarjan huippuvuosiensa jälkeen Patrick ajoi pitkän uran Nascar-sarjassa. Hän lopetti uransa vuonna 2018.

Danica Patrick Nascar-auton ratissa vuonna 2014.

F1-sarjan osakilpailuihin on historian saatossa osallistunut yhteensä viisi naista, tosin heistä vain kaksi on päässyt ajamaan varsinaisessa kilpailussa. 12 kertaa lähtöruudukossa vuosina 1974–1976 nähty Lella Lombardi on ainoa nainen, joka on yltänyt F1:n MM-pisteille.

Edellinen naisajaja formula ykkösissä oli Giovanna Amati vuonna 1992. Hän osallistui kolmeen kisaviikonloppuun, mutta ei selvinnyt yhdessäkään kilpailussa aika-ajoista kilpailuun.