Kimi Räikkösen huikea ura päättyy – onko hän peräti kaikkien aikojen suomalaisurheilija? Kerro, minkä Kimin tempauksen muistat parhaiten

Kimi Räikkönen ajaa viimeisen F1-kilpailunsa 12. joulukuuta Abu Dhabissa.

Jos loppukausi menee suunnitelmien mukaan, 42-vuotias Kimi Räikkönen ajaa uransa viimeisen kilpailun, kun F1-kausi päättyy Abu Dhabissa 12. joulukuuta.

Kautta 2021 on jäljellä enää kaksi kilpailua, ja Räikkönen on ilmoittanut päättävänsä vuonna 2001 alkaneen sensaatiomaisen uransa.

Päättyvä ura on ennätyksellinen, sillä Räikkönen on ajanut MM-sarjassa enemmän kilpailuja kuin kukaan muu.

Jäämies on osallistunut 351 GP-viikonloppuun, voittanut 21 osakilpailua, ajanut 18 paalupaikkaa ja saavuttanut 46 kilpailun nopeinta kierrosta. Palkintokorokkeelle hän on noussut 103 kertaa, MM-pisteitä tilillä on 1873.

Räikkönen voitti maailmanmestaruuden Ferrarilla 2007.

Mistä sinä erityisesti muistat Kimi Räikkösen? Kerro helpossa kyselyssä ajatuksesi! IS voi käyttää kyselyn vastauksia täysin nimettöminä tulevissa artikkeleissa. Jaa muistosi tässä.

Räikkönen on kansainvälisesti tunnetuin suomalaisurheilija. Hän on myös yksi suosituimmista formulakuskeista kautta aikojen. ”Jäämiehenä” tunnetun suomalaisen omaleimainen ja selittelemätön tyyli on hurmannut formulafaneja kautta maailman, etenkin Aasiassa.

Räikkönen on hyvin suosittu myös synnyinmaassaan Suomessa. Räikkösestä on julkaistu elämäkerta Tuntematon Kimi Räikkönen (Siltala 2018). Kari Hotakaisen kirjoittama elämäkerta rikkoi ilmestymisvuonnaan kaikki myyntiennätykset sen ylitettyä 180 000 myydyn kirjan rajan. Sen käännösoikeudet oli silloin myyty 12 maahan.

Sveitsissä perheensä kanssa asuva Räikkönen ei ole kertonut, mitä aikoo uransa jälkeen tehdä, mutta hän jää historiaan yhtenä kaikkien aikojen suomalaisurheilijoista.

