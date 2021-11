Mika Häkkinen kertoo, millaisessa ympäristössä perheen lapset kasvavat – kavereina julkkisten lapsia: ”Turvamiehet ovat ympärillä”

Mika Häkkinen puhuu Arto Nybergin haastattelussa lapsiensa kasvuympäristöstä.

Formula ykkösten kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen on asunut Monacossa jo 30 vuoden ajan.

Häkkinen muutti ruhtinaskuntaan F1-tulokasvuotenaan 1991.

Luonnollisesti myös Häkkisen, nyt 53, lapset ovat kasvaneet Monacossa.

Toimittaja Arto Nyberg kysyy tuoreessa, pian julkaistavassa haastattelussa (Kaikki Mikasta, Unibet) Häkkiseltä, miten jälkikasvu on suhtautunut siihen, että isä on autourheilusaavutustensa takia ”megajulkkis”.

Häkkinen sanoo huomanneensa, että asiasta puhutaan muun muassa koulussa. Lisäksi internetistä löytyy kaikki mahdollinen tieto henkilöistä kuten Häkkisestä itsestään.

– He tiedostavat erittäin hyvin, miten faija on ajanut kilpaa ja mitä olen voittanut. Joskus ruokapöydässä he saattavat todeta, että ”isä, sä oot kuuluisa. Mika Häkkinen!”, Häkkinen naurahtaa ja kertoo tuolloin toppuuttelevansa lapsia: hän on vain heidän isänsä.

– On oltava aika varovainen, ettei heillä lähde ”keulimaan”.

Häkkisen esikoispoika Hugo on jo parikymppinen, toinen ensimmäisen vaimon Erjan kanssa saatu lapsi Aina on 16. Toisen vaimonsa, tshekkiläisen Marketan kanssa Mika Häkkisellä on kolme lasta: vuonna 2010 syntynyt Ella sekä 2014 syntyneet kaksoset Lynn ja Daniel.

Häkkinen kertoo haastattelussa kysyttäessä, että lasten kaveripiiri koostuu myös suurilta osin julkisuuden henkilöiden lapsista.

– Suurimman osan lapsista vanhemmat ovat jollain tavalla menestyneet määrätyissä ammateissa tai bisneksiä. On mielenkiintoista nähdä se piiri, jossa lapseni elävät ja kenen kanssa he ovat tekemisissä.

– Mutta ei sinne bisnestä mennä tekemään vaan eletään normaalia elämää, Häkkinen sanoo.

Monacolainen arki eroaa suuresti siitä, mitä Mika Häkkinen omassa lapsuudessaan Vantaan Martinlaaksossa eli.

– Kyllä se erilaista on. Jotkut lapset saattavat tulla kouluun autonkuljettajan kyydillä. Ovet avataan, turvamiehet ovat ympärillä. Ei kaikilla, mutta joidenkin kohdalla se menee näin.

– Onko se normaalia? Monacossa se on normaalia, mutta ei se täällä ole, Häkkinen toteaa Suomessa tehdyssä haastattelussa.

Häkkinen antaa ymmärtää, että kotikasvatuksessa lapsille pyritään selittämään, että mainitunlaiset asiat eivät ole kaikkialla normaalia.

– Keskustelemalla voi hoitaa asiat aika hyvin ja elämä voidaan rakentaa niin, että ymmärretään perusasiat, Häkkinen filosofoi.