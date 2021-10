Kimi Räikkösen vanha luottomies paljasti, mitä Jäämies tekee F1-uran jälkeen: ”Hän todella erottuu joukosta”

Anthony Peacock puhui avoimesti Kimi Räikkösestä Autosportin haastattelussa.

Kimi Räikkösen uskomaton 20 vuoden ura autourheilun huipulla päättyy loppuvuodesta. Suomalaisella on vielä viisi F1-osakilpailua ajamatta. Sunnuntaina Räikkönen ajoi sijalle 13 kuudenneksi viimeisessä F1-kisassaan, Yhdysvaltojen GP:ssä Austinissa.

Mitä Räikkönen aikoo, kun ura päättyy? Julkisuuteen erittäin vähäsanainen mestarikuljettaja ei luonnollisesti ole paljastanut suunnitelmiaan suurelle yleisölle.

Yksi hänen luottomiehistään uskoo kuitenkin tietävänsä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ystävä ja entinen Ice1 Racingin pr-mies Anthony Peacock kertoi Autosportille, että suomalainen pääsee nyt elämään täysillä sitä elämää, jota hän eli koko ajan F1-kisojen välissä.

– Nyt, kun ne tylsät ”välihommat” ovat alta pois, hän voi täysin vapaasti toteuttaa itseään. Nämä suunnitelmat koostuvat kokonaisuudessaan ei yhtään mistään, ainakin lyhyellä aikavälillä, Peacock kirjoittaa Autosportissa.

Ice1 Racing on Räikkösen perustama moottoriurheilutalli. Talli kilpailee motocrossin MM-sarjassa. Räikkönen itse kilpaili sen väreissä Citroënin autolla rallin MM-sarjassa 2011.

Peacock antaa esimerkkinä varsin tunnetun tapauksen Räikkösen uralta, kun hän 2013 Bahrainin GP:n jälkeen paineli 16 päivän ryyppyreissulle. Suomalaiskuski tokeni reissusta ajoissa ennen Espanjan GP:tä ja ajoi taas palkintopallille.

Tuo tapaus muistutti siitä, että suomalainen on parhaimmillaan, kun saa olla oma itsensä. Ystävä korostaa, ettei tarkoita Kimin alkavan täysipäiväiseksi raikulipojaksi vaan, että hänellä on jo aika satumainen elämä elettävänään.

– Nuo hetket muistuttavat siitä, että Kimi todella erottuu joukosta. Hän on voittanut 21 F1-kisaa, tienannut enemmän kuin ehtii tuhlata, ajanut kaikkia mahdollisia autoja, omistaa upean jahdin ja kotona on kaunis vaimo ja kaksi lasta. Kun päälle on vielä täysi juomakaappi, niin mitä suunnitelmia ihminen oikeasti kaipaa, jos nyt ei lasketa kyseisen kaapin tasaisen varmaa tyhjentämistä ja sen pohtimista, mitä tekisi seuraavaksi?

Yhtä asiaa Räikkönen Peacockin mukaan kammoaisi: isoja, näyttäviä jäähyväisjuhlia. Hän ei kaipaa tunteikkaita puheenvuoroja tai valokuvaa jättimäisen kakun vieressä. Ei halauksia, ei turhuuksia.

– Ei kannata odottaa suurta fanfaaria Abu Dhabissa tai mitään suuria juhlia kahden upean F1-vuosikymmenen kunniaksi. Kannattaa toki odottaa pieniä jäähyväisbileitä.

Räikkönen voitti maailmanmestaruuden Ferrarin ratissa 2007. Hän on ajanut formula 1 -sarjassa myös Sauberin, McLarenin, Lotuksen ja Alfa Romeon autoilla. Räikkösen F1-ura alkoi kaudella 2001 Sauberilla.