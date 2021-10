Valtteri Bottas ällistyi – ensi kauden tallissa myllertää: ”En tiennyt asiasta, kun neuvottelimme sopimuksesta”

Mercedekseltä Alfa Romeolle siirtyvä suomalaiskuljettaja ei tiennyt sopimuksensa allekirjoitushetkellä tallin taustalla meneillään olevista neuvotteluista.

Tiedot yhdysvaltalaisen Michael Andrettin suunnitelmista hankkia Alfa Romeon F1-talli omistukseensa tulivat Valtteri Bottakselle yllätyksenä. Huhut alkoivat levitä vasta sen jälkeen, kun Bottas oli allekirjoittanut tallin kanssa monivuotisen sopimuksen.

Toisaalta Bottas ei ole myöskään huolissaan, jos talli siirtyy McLaren-tallin entisen F1-kuljettajan Andrettin ja tämän yrityksen hallintaan.

– En tiennyt asiasta, kun neuvottelimme sopimuksesta. Enkä tosiaan tiedä myöskään mitään yksityiskohtia enkä edes sitä, toteutuuko omistussuhteissa joitain isoja muutoksia, Bottas kertoi torstaina Austinin F1-kilpailun mediatilaisuudessa.

Autosportin tietojen mukaan Andrettin ja Alfa Romeon neuvottelut olisivat jo edenneet varsin pitkälle. Lehden mukaan Andretti tavoittelisi Andretti Autosport -yhtiölleen F1-tallin sekä samalla Sauber Motorsportin ja Sauber Engineeringin osake-enemmistöä.

Alfa Romeo on houkutteleva kohde, koska Islero-sijoitusyhtiön omistamalla yksityistallilla on hyvät fasiliteetit edistyksellinen tuulitunneli mukaan lukien.

Bottas uskoo, ettei omistajanvaihdos juuri vaikuttaisi tallin jatkonäkymiin.

– Luotan, että asioista päättävät ihmiset tietävät, mikä on tallille parasta. Enkä usko, että voisin mitenkään vaikuttaa tallin omistussuhteisiin, Bottas jatkoi aiheesta.

– Tässä on kyse Formula 1:n bisnespuolesta, mutta ratkaisevaa on, että tallin avainhenkilöt jatkavat tehtävissään. Luotan heidän kykyynsä hoitaa tehtäviään ja se on kannaltani tärkeintä.

Bottas korosti, ettei hänellä ole mitään mahdollisia uusia omistajia vastaan.

– Mikäs siinä, jos omistus vaihtuu. Olisi kiva tietää enemmän heidän suunnitelmistaan, jos niin käy, Bottas sanoi.

Pohjois-Amerikassa komeasti menestynyt Michael Andretti piipahti F1:ssä kaudella 1993, mutta joutui luovuttamaan McLarenin kisakuljettajan paikkansa tallin silloiselle testikuljettajalle Mika Häkkiselle kesken kauden.

