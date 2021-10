Nikita Mazepin oli lähistöllä, kun Michael Schumacher joutui lasketteluonnettomuuteen.

F1-sarjan peränpitäjän Haasin kuljettajat Mick Schumacher ja Nikita Mazepin eivät ole välttyneet yhteenotoilta.

Schumacherin ja Mazepinin välinen kilpailu on ollut jopa korostetun rajua siihen nähden, että panos on yleensä ollut lähinnä siinä, kumpi heistä on viimeinen ja kumpi viimeistä edellinen.

Useimmiten nimenomaan Mazepin on aggressiivisuudellaan aiheuttanut pienimuotoisia kohuja.

Kaksikon historia yltää tätä kautta huomattavasti kauemmas menneisyyteen.

Schumacher ja Mazepin ovat kamppailleet kovaa.

Maaliskuussa 1999 syntyneet kilpakumppanit kohtasivat toisensa radoilla jo ennen teini-ikää.

Samalla Mazepin kohtasi F1-legenda Michael Schumacherin, Mickin isän. Venäläiskuski muistelee tilannetta RBC:n haastattelussa.

– En vielä 11-vuotiaana ymmärtänyt hänen merkittävyyttään maailman moottoriurheilulle. Pidin häntä vain kuuluisana kuljettajana, Mazepin muistelee.

Michael Schumacher vuonna 2012.

Ensitapaamista Mazepin ei muista, mutta sen hän muistaa, kun Schumacherin kuuluisuus ja kansansuosio lävähti silmille. Oltiin Italiassa kartingkisoissa, ja italialaiset rynnivät hakemaan yhteiskuvia ja nimikirjoituksia Schumacherilta.

– Se oli jopa pelottavaa, koska en koskaan ollut tavannut vastaavaa henkilöä Venäjällä.

Michael Schumacher joutui joulukuussa 2013 vakavaan lasketteluonnettomuuteen, jonka jälkeen häntä ei ole nähty julkisuudessa.

– Perheeni oli Courchevelissä ja Mick perheineen Meribelissä, joten saimme ensimmäisten joukossa tietää tapahtuneesta. Soitin (Mickille) ja toivotin nopeaa toipumista.

Michael Schumacher loukkaantui vakavasti Meribelissä joulukuussa 2013. Kuva otettu pari päivää lasketteluonnettomuuden jälkeen.

Jo viikkoa myöhemmin Mick Schumacher, joka tuolloin kisasi nimellä Mick Junior, oli talvikisoissa Italiassa.

– Tapasimme ja olin ihmeissäni siitä, miten ammattimaisesti hän lähestyi kisoja siitä huolimatta, mitä oli tapahtunut, Mazepin sanoo ja huomauttaa kilpaveljensä nuoresta iästä (14).