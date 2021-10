Kumpi on parempi, Hamilton vai Schumacher? Nico Rosberg paljasti mielipiteensä: ”Jos katsotaan lahjakkuutta...”

Nico Rosberg ajoi tallitoverina sekä Michael Schumacherin että Lewis Hamiltonin kanssa.

Formula ykkösten maailmanmestaruuden vuonna 2016 voittanut Nico Rosberg oli uransa aikana tallitoverina kuskien kanssa, jotka ovat monen mielestä kaksi kaikkien aikojen parasta kuljettajaa.

Kyseessä ovat tietenkin Michael Schumacher ja Lewis Hamilton. Molemmat heistä ovat voittaneet F1:n maailmanmestaruuden seitsemän kertaa.

Schumacherin tallitoverina Rosberg ajoi kaudet 2010–2012 ja Hamiltonin tallitoverina kaudet 2013–2016. Tallina oli molemmilla kerroilla Mercedes.

Schumacherin ja Hamiltonin välillä on käyty usein debattia siitä, kumpi on se kaikkien aikojen paras. Rosberg vastasi tähän GOAT-keskusteluun (Greatest of All Time) Skylla. Rosbergin kommenteista on uutisoinut muun muassa saksalainen Motorsport Total -moottoriurheilusivusto.

Rosberg, 36, totesi Schumacherin olleen täysin ”valmis” kuljettajana. Rosberg myös kehui niin Schumacherin fysiikkaa kuin tämän tiimityötä.

– Hän motivoi koko tiimiä ja sai kaikki puolelleen. Hän tiesi kaikkien nimet, kutsui heitä pyörälenkeille ja niin edelleen, Rosberg kertoi Schumacherista.

Jos arviointikriteerinä pidetään pelkästään lahjakkuutta, Rosberg kuitenkin nosti brittikuski Hamiltonin saksalaisen Schumacherin edelle.

– Jos katsotaan lahjakkuutta, hän (Hamilton) on luultavasti kaikkien aikojen paras, Rosberg totesi ja sanoi ajotaitojen tulevan Hamiltonin tapauksessa kuin selkäytimestä, luonnollisesti.

Rosberg vastasi myös siihen, mikä erottaa mestarikuskeja. Vastaus: työnteko. Schumacher oli Rosbergin mukaan hyvin tarkka ja tunnollinen esimerkiksi harjoitusten suhteen.

– Lewis vihaa testejä. Ja Michael, hän testasi autoaan päivittäin, vaikka oli seitsemänkertainen maailmanmestari. Mutta hän myös tiesi, että voi aina oppia jotain uutta, Rosberg sanoi.

Rosberg lopetti uransa vuoden 2016 maailmanmestaruuteen. Hamilton, 36, puolestaan jatkaa huikeaa uraansa yhä. Tällä kaudella hän voi ohittaa Schumacherin voitettujen maailmanmestaruuksien määrässä ja ottaa kyseisen ennätyksen yksin nimiinsä.

Hamiltonin kahdeksannen maailmanmestaruuden edessä on Red Bullin Max Verstappen. Kaksikko käy mestaruudesta tiukkaa taistelua. Tällä hetkellä Verstappen johtaa mestaruustaistoa kuuden pisteen erolla Hamiltoniin. Kautta on jäljellä vielä kuusi osakilpailua.