Valtteri Bottas kertoi syyn huimalle vireelleen F1-radoilla – ”Rehellisesti sanottuna”

Valtteri Bottas ajaa loistosyksyä formula ykkösten MM-sarjassa.

Mercedes-tallin suomalaistähti Valtteri Bottas on formula ykkösten MM-sarjan kovimmassa syysvireessä.

Kun tarkastellaan kolmen viime F1-kisan yhteispisteitä, Bottas on omassa luokassaan. Hän on saalistanut 54 pinnaa. McLarenin Daniel Ricciardolla on kasassa 39 pistettä, Red Bullin Max Verstappenilla 38 pistettä ja Bottaksen tallitoverilla Lewis Hamiltonilla 35 pistettä.

Bottas analysoi itse vireensä saloja Autosportin maanantaina julkaistussa jutussa. Hän näki Italian kisan alla julkaistun monivuotisen Alfa Romeo -sopimuksen tuoneen rutkasti lisää rentoutta.

Hän on siirron julkistamisen jälkeen ollut kolmas Italiassa, viides Venäjällä ja nyt viimeksi voittanut Turkissa.

– On minulla ollut itseluottamus aina kohdallaan, mutta oli kiva voittaa ja saada muistutus siitä, että pystyn voittamaan kisoja. Edellisestä voitosta olikin kulunut jo tovi.

– Rehellisesti sanottuna, oloni on Monzan jälkeen tuntunut hyvin rennolta ja olen pystynyt keskittymään vain ajamiseen. Siitä on ilman muuta apua, Bottas sanoi.

32-vuotiaan Bottaksen sopimus Mercedeksellä päättyy tähän kauteen ja vaikka hän ajaa tallissa jo viidettä vuottaan, hän oli aina saanut vain yksivuotisia jatkosopimuksia maailmanmestaritallilta.

Vaikka Bottas vaihtaa kauden jälkeen kilpailijan leipiin, hänen kohtelunsa Mercedeksellä ei ole tiettävästi muuttunut. Talli ei ole ainakaan sulkenut ovia Bottakselta taktiikka- tai tekniikkapalavereissa.

– Olen päässyt samoin kokouksiin kuin aina ennenkin näiden viiden vuoden ajalla. Jos jotain muita kokouksia pidetään, niin minä en ole tietoinen niistä. Minun näkökulmastani kaikki on kuin ennenkin!

Formula ykkösten MM-sarja jatkuu ensi viikonloppuna Yhdysvalloissa Austinin radalla. Sosiaalisen median perusteella Bottas on valmistautunut tulevaan koitokseen pyöräilemällä kumppaninsa Tiffany Cromwellin kanssa Etelä-Ranskassa.