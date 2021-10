Miten F1-sarjalle käy ensi vuonna? Alfa Romeon pomo kommentoi uhkakuvia ja esittää selvän vaatimuksen

F1-sarjan ensi kauden sääntömuutokset tuovat mukanaan uhkakuvia etenkin lyhyemmällä tähtäimellä.

Formula ykkösten MM-sarjassa on meneillään erittäin herkullinen kausi.

Lewis Hamilton ja Max Verstappen käyvät tulista taistelua mestaruudesta.

Mercedeksen ja Red Bullin lisäksi myös McLaren ja Alpine ovat voittaneet kisan. Ferrarillakin on neljä palkintosijaa ja kaksi paalupaikkaa – ja AlphaTaurin Pierre Gasly sekä Aston Martinin Sebastian Vettelkin ovat seissyt palkintopallilla.

Alfa Romeon sijoitus valmistajien MM-sarjassa on heikkenemässä, talli on jäämässä yhdeksänneksi. Kun tallipomo Frederic Vasseurilta kysyy nimenomaan MM-sarjan kokonaiskuvasta, hän on kuitenkin mielissään.

– Tämä on ollut tosi hyvä kausi. Kilpailu kärjessä Maxin ja Lewisin välillä on tiukkaa, minkä lisäksi usein sijat 6–16 erottaa toisistaan vain muutama kymmenys, Vasseur toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa.

Fred Vasseur on Alfa Romeon tallipäällikkö.

Kilpailun kiristyminen ja tasaisuus ovat seurausta pitkään samana pysyneissä säännöissä.

Mutta miten käy, kun ensi vuonna MM-sarjassa voimaan tulevat uudet todella merkittävät sääntömuutokset?

Menneisyydessä on usein nähty, että kilpailu tasoittuu sääntöaikakausien lopussa. Sitten tehdään isoja uudistuksia, ja ollaan taas tilanteessa, jossa yksi talli onkin ylitse muiden.

– Se on aina sama tarina. Tiimit ottavat usein näissä tilanteissa erilaisia kehityssuuntia, ja joku voi saada siitä todella ison etulyöntiaseman. Muiden täytyy sitten reagoida, mutta alussa tilanne voi olla alussa kaoottisempi, Vasseur sanoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, että nyt autoja rakennetaan kulukaton alla, mikä toivottavasti tekee eroista pienempiä.

Sitten Vasseur painottaa, mikä on hänestä kaikkein tärkeintä:

– Meidän täytyy pitää kiinni samoista säännöistä, jotka ensi vuodesta alkaen on päätetty ottaa käyttöön. Asia on näin sekä taloudellisista että urheilullisista syistä, Vasseur vaatii.

– Kun samoista säännöistä pidetään kiinni, seurauksena on tiukempaa kilvanajoa ja enemmän taisteluita. Esimerkiksi tämänhetkiset erot ovat paljon pienemmät kuin muutaman vuoden takaiset, Vasseur toteaa.