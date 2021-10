Hämmästyttävä F1-fakta: Bottas on kahminut reilusti enemmän MM-pisteitä kuin Hamilton tylyn päätöksen jälkeen!

Arvostettu F1-media nosti esiin Valtteri Bottaksen hurjan tuloskunnon Alfa Romeo -siirron varmistumisen jälkeen.

Tältä näyttää vapautunut mies!

Suomen F1-tähden Valtteri Bottaksen vuosikausia kestänyt roikkuminen löysässä hirressä päättyi syyskuun alussa, kun hänen monivuotinen sopimuksensa Alfa Romeo -tallin kanssa julkistettiin.

Bottas siirtyy uuden työnantajan palvelukseen tämän kauden jälkeen. Samalla päättyy hänen viisivuotinen uransa Mercedeksellä. Bottas sai Mersulle jatkodiilin aina vain vuosi kerrallaan, ja lopulta talli päätti korvata hänet nousevalla brittikyvyllä George Russellilla.

ESPN-kanava huomasi, että jatkuvan epävarmuuden loppuminen taisi tehdä hyvää Bottakselle. Se teki yksinkertaisen laskutoimituksen ja huomasi, että Bottas on Alfa-siirron varmistuttua ollut MM-sarjan ylivoimaisesti paras kuski.

Bottaksen siirto julkistettiin Hollannin kisan jälkeen. Sittemmin on ajettu kolme osakilpailua, joista Bottas on napannut 51 pistettä. Red Bullin Max Verstappenin saldo on 36 pinnaa ja Bottaksen tallitoverin Lewis Hamiltonin 35 pistettä.

Kautta 2021 on jäljellä vielä kuusi osakilpailua eikä Bottas ole vielä suostunut heittämään kirvestä kaivoon mestaruustaistelunkaan osalta.

– Minulla on yhä teoreettinen mahdollisuus voittaa, mutta jos minusta ei tule mestaria, menköön titteli Lewisille, Bottas sanoi Turkin kisan jälkeen Motorsport.comin mukaan.

MM-sarjaa johtavalla Verstappenilla on 262,5 pistettä, toisena majailevalla Hamiltonilla on 256,5 pinnaa ja kolmantena takaa-ajoa virittelevällä Bottaksella on 177 pistettä.