Sebastian Vettel maalasi sysimustan kuvan F1-sarjan tulevaisuudesta

Sebastian Vettel ottaa väkevästi kantaa F1:n tulevaisuudennäkymiin.

F1-sarjan suunnitelmat ympäristöystävällisempään suuntaan eivät ole riittäviä. Näin sanoo nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel.

Saksalaistähti Vettelin, 34, mukaan F1 on suuressa vaarassa pudota ympäristöasioiden suhteen vauhdista muuhun maailmaan verrattuna.

Autosport-lehden siteeraama Vettel totesi, että F1:n pomojen on syytä herätä siihen, että laji tarvitsee paljon voimakkaampia toimia kuin viime aikoina on ollut esillä.

Vettelin mukaan F1:stä olisi mahdollista tehdä ekologisesti vihreä menettämättä lajille tunnusomaista vauhtia ja näyttävyyttä. Vettelin mielestä lajin parissa on niin paljon älykästä väkeä ja insinööritaitoa, että ratkaisut varmasti löytyvät.

Vettel sivaltaa, että autoilun ja ympäristön kokonaiskuvassa F1:n nykyiset hybriditekniikkaa sisältävät voimanlähteet ovat ”hyödyttömiä”.

– Moottori on todella suorituskykyinen, mutta se on hyödytön. Se ei ole moottoritekniikkaa, jota hyödynnetään seuraavan kahden vuoden sisään ostettavissa katuautoissa. Siksi voi kysyä, että mikä sen merkitys on?

Vettel haluaisi, että F1 kulkisi ympäristöasioiden teknisissä kysymyksissä suunnannäyttäjänä.

– Minusta on tiettyjä asioita, joista ihmiset puhuvat lajin sääntöjen ja tulevaisuuden suhteen. Tämä voi viedä muutoksen entistä tarkoituksenmukaisempaan suuntaan.

– Mutta jos nämä muutokset eivät tule, en ole kovin optimistinen. F1 katoaa, jos ne eivät toteudu – ja luultavasti lajin katoaminen tapahtuu sitten ihan oikeutetusti, Vettel pohti Autosportin mukaan.

Sebastian Vettel edustaa nykyisin Aston Martinia.

Autosport kertoo, että F1:n johto keskustelee moottorinvalmistajien kanssa vuosiin 2025 ja 2026 ulottuvista säännöistä ja myös sen jälkeisestä ajasta. Näissä keskusteluissa on ollut toiveissa, että siirryttäisiin käyttämään täysin kestävän kehityksen mukaista polttoainetta.

Suunnitelmissa on ollut esillä, että F1:ssä käytettäisiin laboratorio-olosuhteissa biojätteestä luotua polttoainetta. Vettelin mielestä tämä suunta olisi väärä. Sen sijaan Vettel puhuu hiilineutraalien synteettisten polttoaineiden kehittämisen puolesta.

Vettel sanoo pelkäävänsä, että F1 jäädyttää ajokkien voimanlähteitä koskevat säännöt liian pitkäksi aikaa tekniikkaan, joka ei ole hänen mielestään tarpeeksi edistyksellistä.

– Se laittaisi urheilulajimme valtavan paineen alle.