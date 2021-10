Tiffany Cromwell julkaisi tunteikkaan kuvan Turkin F1-radalta – toinen suomalaiseen rakastunut aussitähti riemastui

F1-tähti Valtteri Bottaksen kumppani Tiffany Cromwell antoi rakkaalleen lämpimän halauksen tämän voiton jälkeen.

Mercedeksen F1-tallin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas pääsi sunnuntaina juhlimaan kauden ensimmäistä voittoaan.

Heti Turkin kisan päätyttyä Bottas sai lämpimän onnitteluhalauksen kumppaniltaan Tiffany Cromwellilta. Bottas ei ollut ehtinyt ennen syleilyä riisua edes kypäräänsä.

Australialainen huippupyöräilijä Cromwell jakoi kuvan urheilijapariskunnan herkästä hetkestä Instagramissa ja koristeli viestinsä tunteikkailla emojeilla.

Julkaisua kommentoi maanantaina australialainen olympiavoittaja Lydia Lassila, joka kirjoitti kommenttikenttään kaksi tuulettavaa kättä.

Freestylehiihdon hyppyjen olympiakultaa Vancouverissa 2010 voittaneella Lassilalla on omaa kokemusta rakastumisesta suomalaiseen huippu-urheilijaan.

Lassila (omaa sukua Ierodiaconou) on naimisissa kumparelaskun MM-mitalistin Lauri Lassilan kanssa. Pariskunnalla on kaksi lasta ja he asuvat nykyisin Lapissa.