Asiantuntija ylisti vuolaasti Valtteri Bottasta – yksi ominaisuus nousi ylitse muiden: ”Miten hän oikein onnistui siinä?”

Lewis Hamilton oli Turkin F1-harjoitusten nopein.

Valtteri Bottas on löytänyt taas uutta vauhtia viime viikkoina.

Valtteri Bottas ajaa viimeistä kauttaan Mercedeksen F1-tallissa. Lewis Hamilton saa ensi kaudeksi ajoparikseen George Russellin, mutta sitä ennen Bottaksen tehtävänä on vielä auttaa Mercedekselle kahdeksas peräkkäinen merkkimestaruus F1:ssä.

Kausi oli pitkään Bottakselle vaikea. Viime kilpailuissa tuloskunto on kuitenkin parantunut. Alfa Romeolle ensi kaudeksi suuntaavan suomalaiskuljettajan panos korostuu jälleen viikonloppuna Turkin GP:ssä, kun Hamiltonille määrättiin moottorivaihdon takia 10 lähtöruudun rangaistus.

Vaikka Venäjällä Bottas ei onnistunut pidättelemään Max Verstappenia, keräsi suomalainen kehuja viime aikojen suorituksistaan Turkin GP-viikonloppuna.

– Isoin asia, joka hänessä on tehnyt vaikutuksen, on hänen sitkeytensä. Usein kuljettajalle käy niin, että huonot tulokset saavat mielen matalaksi. Yhtäkkiä vuodessa-parissa menettää ajopaikkansa. Mutta ei Valtteri. Hän vaikuttaa pystyvän nostamaan itsensä ylös joka kerta pettymyksen jälkeen ja lyömään tiskiin huippusuorituksen, asiantuntija Anthony Davidson sanoi kansainvälisessä lähetyksessä.

– Esimerkiksi se ajo Monzassa. Mistä ihmeestä se oikein tuli? Suurin osa kuljettajista ei pystyisi tuollaiseen.

Bottas ajoi sprinttikisan voittoon ja nousi lähtöruuturangaistusten jälkeen kisan peräjoukosta kolmanneksi.

Lue lisää: Lewis Hamiltonille 10 lähtöruudun rangaistus – asiantuntijalta kova arvio ratkaisusta

Davidsonin mukaan Bottas on kisaviikonloppujen aikana erityisen hyvä osoittamaan, miten paljon Mercedeksen autosta voi saada irti. Kisavauhdissa on tekemistä, mutta kun puhutaan auton tehojen ulosmittaamisesta lyhyellä aikavälillä, on Bottas Davidsonin mukaan sarjan eliittiä.

– Jopa Lewis Hamiltonilla on vaikeuksia lyödä Valtteri aika-ajoissa. Mieleen tulee Jarno Trulli: uskomaton aika-ajaja, mutta kisoissa on vähän vaikeampaa.

Paul Di Resta spekuloi lähetyksessä, että osana lähtöä Mercedekseltä Bottakselle olisi mahdollisesti luvattu sopimuksessa sovittua suurempi bonus loppukaudelle mekkimestaruuden varmistamisesta, jotta ajopaikkansa menettävä suomalainen pysyisi motivoituneena.

– Tämä on tärkeä viikonloppu hänelle. Tämä voi olla hänen viimeinen saumansa voittaa osakilpailu. Tietysti emme tiedä, mihin Alfa Romeo pystyy tulevaisuudessa, Di Resta sanoi.

Itse Turkin 1. harjoituksissa Hamilton oli nopein ennen Verstappenia ja Charles Leclerciä. Bottas oli neljäs. Kimi Räikkönen oli joukon 16:nneksi nopein.

Hamilton saa osakilpailuun 10 ruudun rangaistuksen uuden moottorin käyttöönoton vuoksi. Joukon perältä starttaa puolestaan Ferrarin Carlos Sainz, joka otti kokonaan uuden voimanlähteen käyttöön.