F1:n ensi kauden suunnitelma herättää huolta – Sebastian Vetteliltä painavia sanoja

Sebastian Vettel puhui F1:n työntekijöiden puolesta.

Kokenut Sebastian Vettel tunnetaan F1-piireissä ajattelevaisena ja kantaaottavana kuskina. Nykyään Aston Martinilla ajava Vettel, 34, on muun muassa usein nostanut ympäristöasioita esille.

Torstaina Turkissa saksalaiskuski otti taas kantaa yhteen tärkeään ja ajankohtaiseen teemaan. Ensi vuoden F1-kauden on suunniteltu pitävän sisällään enemmän GP-viikonloppuja kuin koskaan, 23.

Suunnitelma on Autosportin mukaan aiheuttanut huolta F1:n työntekijöiden jaksamisesta.

Vettel kommentoi asiaa Autosportille. Hänen mukaansa F1-sirkuksen työntekijöiden ihmisyyttä ei tule unohtaa kisakalenteria suunniteltaessa.

Vettel sanoi, että jo nykyinen, 22 GP:n kalenteri on osakilpailuja kiertäville työntekijöille valtaisa ponnistus.

– Voitte laskea itse. Jos meillä on 52 viikkoa vuodessa, me kisaamme 23:na niistä ja parina kuukautena vuodesta kisoja ei voi useimmassa maailman kolkassa järjestää, niin tuloksena on luonnollisesti hyvin intensiivinen kausi, Vettel totesi haastattelussa.

Vettelin mielestä kisakalenteri tulisi suunnitella niin, että se olisi mahdollisimman kestävä paitsi ympäristön, myös ihmisten näkökulmasta.

– Jos on niin paljon ihmisiä mukana (GP-viikonlopuissa), viikonloput ovat paljon pidempiä kuin vain lauantaista sunnuntaihin kuten televisiosta näkyy. Mielestäni me kuskit olemme onnellisessa asemassa.

Vettelin toiveena on, että kaikilla F1:n työntekijöillä olisi mahdollisuus myös normaaliin elämään perheen kanssa.

– Useimmilla heistä, oli kyseessä sitten insinöörit, mekaanikot tai muut tallien työntekijät, on perhe tai lapsia, joista he haluavat pitää huolta, Vettel sanoi.

F1-sirkus on täksi viikonlopuksi rantautunut Turkkiin. Turkin osakilpailun jälkeen autot, kuskit ja henkilökunta siirtyvät Amerikan mantereelle, jossa ajetaan loka- ja marraskuussa Yhdysvaltojen, Meksikon ja Brasilian osakilpailut.