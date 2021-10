Kimi Räikkönen esitti arvionsa uudesta James Bond -elokuvasta

Kimi Räikköseltä kysyttiin James Bondista.

Formula 1 -suuruus Kimi Räikkönen on suunsoiton sijaan tunnetusti toiminnan mies. Siksi on enemmän kuin luontevaa, että Räikkönen on nähnyt toimintasankari James Bondin uuden elokuvan No Time to Die, joka sai Suomessa ensi-iltansa syyskuun lopussa.

Räikkönen ei Bondista kysyttäessä sorru juonipaljastuksiin, vaan vastaus on formularatojen "Jäämiehenä" vuosikaudet faneja keränneelle F1-ammattilaiselle tyypillistäkin tyypillisempi.

– Se on hyvä elokuva. Mene katsomaan se ja ota siitä selvää, Räikkönen neuvoo.

Puolentoista viikon päästä 42 vuotta täyttävä Räikkönen katsoo Bondeja valveutunein silmin.

– Totta kai olen katsonut niitä paljon vuosien varrella, pitkän F1-uransa tähän kauteen päättävä Räikkönen vakuuttaa.

Räikkönen voitti ensi viikonloppuna ajettavan Turkin gp:n jo vuonna 2005 McLarenilla. Nyt formulauran loppusuoralla menopelinä on Alfa Romeo, jolla ei palkintopallisijoituksista taistella.

Kuitenkin Räikkönen ylsi pari viikkoa sitten Sotshissa ajetussa Venäjän GP:ssä parhaaseen sijoitukseensa lähes kahteen vuoteen, kahdeksanneksi.

– Oli hienoa saada MM-pisteitä. Vauhti oli ihan ok, Räikkönen kehui.

Mercedeksen Valtteri Bottas oli Venäjän gp:ssä viides. Hänellä on Sotshista menestyksekkäämpiäkin muistoja, mutta MM-pistetila oli 16. ruudusta matkaan lähteneelle Bottakselle kohtuullinen sijoitus.

Turkin GP:ssä Bottas oli vuosi sitten märissä oloissa 14:s.

– Toivon todella, että radalla on enemmän pitoa. Tämä on äärimmäinen (liukas) rata myös kuivissa oloissa, Bottas kuvailee.

Bottas korvaa Räikkösen ensi kaudella Alfa Romeolla. Bottas ei kiirehdi asioiden edelle, vaan keskittyy hoitamaan ajopestinsä Mercedeksellä loppuun saakka.

– Olen ollut sinne (Alfa Romeo -talliin) yhteydessä. Paino on edelleen tässä kaudessa. Sitten on pari kuukautta aikaa valmistautua tulevaan kauteen, Bottas selvittää.

Kun formula 1:n MM-sarjaa on jäljellä seitsemän kilpailua, kuljettajien pisteissä kolmantena oleva Bottas on lähes sadan pisteen päässä johtavasta tallikaveristaan Lewis Hamiltonista.

– Minulla on vielä teoreettinen mahdollisuus (maailmanmestaruuteen). Mutta jos se (mestari) en ole minä, se on Lewis, Bottas luottaa kahdella pisteellä ennen Red Bullin Max Verstappenia MM-sarjaa johtavaan tallikaveriinsa.