Lewis Hamilton ilmestyi F1-varikolle erikoisessa muotiluomuksessa – faneilta kaksijakoinen tuomio

Lewis Hamilton ilmestyi Turkin kisaviikonloppuun sinisessä asukokonaisuudessa.

Lewis Hamilton on tyylitaituri.

Supertähti Lewis Hamilton häikäisi tyylillään saapuessaan F1:n viikonlopun kisapaikalle Turkkiin.

Mercedeksen F1-tallin julkaisemassa kuvassa Hamilton on pukeutunut siniseen asukokonaisuuteen. Sinisen takin alla on sininen pitkä aluspaita tai mekko, jonka alle hän on pukenut samasta kankaasta tehdyt housut.

Kokonaisuuden Hamilton on täydentänyt aurinkolaseilla ja mustalla olkalaukulla.

– Kukaan muu ei ole niin kuin hän, Mercedes on twiitannut.

Mercedeksen ja Hamiltonin fanit suhtautuivat tyyliin ristiriitaisesti.

– Hän näyttää niin hyvältä, eräs on kommentoinut.

– Lewis on rocktähti, toinen sanoi.

– Hamilton on niin itsevarma, etten ole lainkaan huolissani tulevista kisoista, kolmas kirjoitti.

– Mikä itseriittoinen kusipää, kommentoi neljäs.

– Hän on saanut paljon rahaa mutta pukeutuu kuin idiootti, viides haukkui.

Oli Hamiltonin tyylistä mitä mieltä tahansa, hän pukeutuu hyvin eri tavalla kuin kollegansa.

Esimerkiksi McLarenin kuskeilla Lando Norrisilla ja Daniel Ricciardolla yllään oli torstaina sangen arkiset vaatteet.

Turkin F1-osakilpailu ajetaan sunnuntaina kello 15 Suomen aikaa. Hamilton johtaa MM-sarjaa kahden pisteen erolla Red Bullin Max Verstappeniin. Valtteri Bottas on MM-sarjan kolmantena.