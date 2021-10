Alfa Romeon F1-pomo kertoo suurista satsauksista – Valtteri Bottakselle erinomaisia uutisia

Alfa Romeon taloustilanne on parantunut edellisten viiden vuoden aikana merkittävästi.

Kimi Räikkönen on kerännyt viimeisellä kaudellaan kuusi MM-sarjan pistettä.

Alfa Romeon F1-talli kasvattaa budjettiaan merkittävästi kaudelle 2022 ja aikoo toimia MM-sarjan uuden kulukaton ylärajalla, The Race -verkkosivusto kertoo.

Rahankäytön lisääminen on hyvä uutinen Valtteri Bottaksen kannalta. Suomalainen ajaa ensi kaudella Alfa Romeolla, todennäköisesti kilpailukykyisemmällä autolla, kuin mitä sveitsiläistalli on pystynyt tarjoamaan tällä kaudella Kimi Räikköselle.

– Olimme selvästi kulukaton alla, ja ensi vuonna olemme kulukaton tasalla, Alfa Romeon pomo Frederic Vasseur kommentoi The Racelle.

Bottas on Vasseurin mukaan hankittu talliin ”kahden tai kolmen vuoden” projektiin. Vasseurin mukaan Bottas luottaa siihen, ettei F1-pomo ”vedätä häntä budjettiasioissa”.

F1:n kulukatto on ensi kaudella noin 120 miljoonaa euroa. Alfa Romeon on arvioitu toimivan tällä kaudella noin 25–35 miljoonaa pienemmällä summalla kuin mitä kulukatto mahdollistaisi. Taustalla on Sauberin pyörittämän tiimin taloudellinen aallonpohja vuonna 2016, mikä johti tallin myymiseen.

Alfa Romeon taloudellinen tuki on kuitenkin mahdollistanut tallin taloudellisen voimistumisen edellisten viiden vuoden aikana, The Race kertoo.

Sauber ja Alfa Romeo sopivat kesällä jatkavansa yhteistyötään, mikä oli Vasseurin mukaan erittäin suuri tekijä siinä, että Bottas saatiin mukaan talliin.

– Meidän piti vakuuttaa Alfa Romeon väki siitä, että teemme tulevaisuudessa parempaa työtä. Koska ei Alfa Romeollakaan kukaan halua, ettei talli pärjää, Vasseur sanoi.

Vasseur teki varhain päätöksen, ettei hänen F1-tallinsa kehitä autoaan tällä kaudella, vaan resurssit käytetään ensi kauden autoa varten. Sekin sataa Bottaksen laariin.

Alfa Romeo ei ole vielä päättänyt, kuka on Bottaksen ohella tallin toinen kuski ensi kaudella. Jos se valitsee kiinalaiskuski Guanyu Zhoun, kuljettajalupaus voisi tuoda mukanaan lisää taloudellista tukea kotimaastaan.