Entinen F1-tähti lataa henkisestä pelistä: Verstappen ei pääse Hamiltonin pään sisään – ”He ovat niin erilaisia”

David Coulthard ei usko Max Verstappenin voittavan henkistä taistoa Lewis Hamiltonia vastaan.

Formula 1:n kuljettajien MM-taisto on kahden miehen tiukkaa kauppaa. Mercedeksen Lewis Hamilton johtaa sarjaa kahden pisteen erolla Red Bullin Max Verstappeniin, kun ajamatta on vielä seitsemän osakilpailua.

Kahden kovan kuskin taiston on ennakoitu ratkeavan henkisellä puolella. Entinen F1-kuljettaja ja nykyinen kommentaattori David Coulthard ei kuitenkaan usko, että 24-vuotias hollantilainen horjuttaa seitsenkertaisen maailmanmestarin päätä.

– En usko, että Verstappen pääsee Lewisin pään sisään. Molemmat kisaavat niin vahvoissa talleissa, että he tietävät voivansa voittaa kisoja milloin tahansa. Se luo paljon itseluottamusta, Coulthard huomauttaa Speedweek-sivustolle.

David Coulthard sijoittui MM-sarjan toiseksi kaudella 2001.

Urallaan 247:ään F1-kisaan startannut Coulthard muistuttaa, että kärkikaksikko eroaa kovasti toisistaan.

– Nämä kaksi poikaa elävät elämäänsä täysin eri tavalla. Lewis lensi suoraan Monzasta New Yorkiin Met Gala -muotigaalaan. Max vietti aikaansa Monacossa perheensä kanssa. He ovat niin erilaisia. Max tykkää vetäytyä omiin oloihin, Lewis on enemmän ekstrovertti. Mutta kun he ovat radalla, kyse on voitoista.

Vuosina 1994–2008 sarjassa kilpaillut Coulthard kommentoi myös tallien kakkoskuskien ajokuntoa. Hän ei usko Valtteri Bottaksen ja Sergio Perezin sekoittavan MM-taistoa.

– Bottaksen ja Perezin pitäisi ajaa aiempaa kovempaa. Valtteri yllätti. Sotshi on yleensä rata, jolla hän on nopea. Mutta hänessä ei ollut paljon nähtävää. En usko, että nämä kaksi tallikaveria vaikuttavat tilanteeseen. Fakta on: nyt on uuden voittajan aika.