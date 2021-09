Glamouria tihkuva kuva James Bondin ensi-illasta! Kimi ja Minttu Räikkönen näkivät odotetun suurelokuvan ensimmäisten joukossa

Kimi Räikkönen osallistui uuden James Bond -elokuvan ensi-iltaan Sveitsissä yhdessä vaimonsa kanssa.

Odotetun James Bond -elokuvan 007 No Time to Die ensi-ilta järjestettiin tiistaina yhtäaikaisesti Lontoon Royal Albert Hallissa ja Zürichin elokuvajuhlien gaalanäytöksessä.

Jälkimmäiseen juhlailtaan osallistui myös F1-tähti Kimi Räikkönen yhdessä vaimonsa Mintun kanssa, vaikka ”Jäämies” ei ole uransa aikana tunnetusti juuri viihtynyt virallisissa juhlatilaisuuksissa.

Pariskunta poseerasi tyylikkäinä kameroille gaalan kuvauspaikalla.

Kimi ja Minttu Räikkönen näkivät uuden Bond-leffan ensimmäisten joukossa.

F1-väkeä oli paikalla myös Lontoon ensi-illassa. Siellä tuoreen jännärin näkivät ainakin Mercedeksellä ensi kaudella ajava George Russell, Lance Stroll sekä Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner.

Christian Horner ja hänen laulajavaimonsa Geri Halliwell.

Poikkeuksellisen monta kertaa aikataulustaan koronapandemian takia viivästyneen 007 No Time to Die -elokuvan Suomen ensi-ilta on vuorossa torstaina 30.9.

Formulavarikollakin on tällä kaudella nähty James Bond -teemaa. Aiemmin syyskuussa Monzan osakilpailussa Aston Martinin F1-tallin ajokkeja komisti 007-logo.