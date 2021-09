Ostaako kohukuski Nikita Mazepinin isä F1-tallin? ”Hän on muuttanut kaiken kullaksi”

Nikita Mazepin kommentoi spekulaatioita, joiden mukaan hänen isänsä saattaa ostaa F1-tallin.

Ensimmäistä F1-kauttaan ajava Nikita Mazepin, 22, on MM-sarjassa viimeisenä.

Hänen edellään on jopa Alfa Romeolla vain kaksi kisaa ajanut Robert Kubica. Puolalaisen tulokset, 14:s ja 15:s sija, ovat paremmat kuin Mazepinin, joka on kerran ollut 14:s mutta muuten aina 17:s tai huonompi.

Kohuja paitsi heikoilla suorituksillaan myös epäurheilijamaisina pidetyillä tempuillaan aiheuttanut Mazepin ajaa F1-sarjassa isänsä Dmitri Mazepinin tukemana. Oligarkki-isän lannoiteyritys Uralkali on Haas-tallin nimisponsori, ja auto on maalattu Venäjän lipun väreihin.

– Minulla on paikkani, koska olen kilpakuski ja talli näkee minut voimavarana. Sponsoroinnin taustalla on se, että yritys näkee formula ykköset mahdollisuutena uudelle bisnekselle. Olen ainoa venäläiskuski, ja totta kai venäläinen yritys haluaa panostaa talliin, jossa on maata edustava kuski, Mazepin sanoo nyt saksalaisen Bild-lehden haastattelussa.

Mazepinilta myös kysyttiin huhuista, joiden mukaan isä suunnittelee oman tallin ostamista.

– Se olisi kiinnostava vaihtoehto hänelle. Hän on muuttanut kaiken, mihin hän on koskenut, kullaksi. Olen kuitenkin hyvin lojaali Haasille. Jos hän ostaa tallin, olisi kiinnostavaa nähdä miten he pärjäävät ja toivottavaa päihittää hänet.

Eikö poika siis ajaisi isänsä tallissa, Mazepinilta kysyttiin.

– En sulje sitä vaihtoehtoa pois. Olen tällä hetkellä tallissa, joka on kymmenes kymmenestä tallista valmistajien MM-sarjassa. Mutta kuten sanoin, olen lojaali ja haluan menestyä Haasin kanssa.

Mazepin oli viime viikonloppuna kotikisansa Venäjän GP:n 18:s eli viimeinen. Hänelle heilutettiin kisassa mustavalkoista varoituslippua epäurheilijamaisesta käytöksestä, kun hän blokkasi AlphaTaurin Yuki Tsunodaa vaarallisella tavalla.