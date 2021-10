Kirja: F1-tähdet vierailivat Suomessa, laki pakotti Ahvenanmaalle – sitten tuli kiire Tukholmaan ”tapaamaan tyttöjä”

F1-sarjan supertähdet vierailivat Suomessa kesällä 1978.

Suomi ei ole koskaan isännöinyt F1-kisaa, ja etenkään ulkomaisia formulatähtiä ei maassa ole kovinkaan usein nähty edustustehtävissä.

Vuonna 1978 pohjolaan saapui kuitenkin todellinen tähtikaksikko, kun maailmanmestarit Niki Lauda ja James Hunt tulivat Suomeen yhdessä ratamoottoripyöräilyn tähden Giacomo Agostinin kanssa.

Konkaritoimittaja Heikki Kulta muistelee kolmikon vierailua tuoreessa kirjassaan Suomalaisten F1-ajajien matkassa (Readme.fi) – olihan kyseessä hänen mittavan uransa ensimmäinen F1-aiheinen työkeikka.

Tähdet Suomeen toi tupakkajätti Philip Morris, jonka Marlboro World Championship Teamiin kolmikko kuului.

Tupakkalainsäädännön takia kolmikko ei voinut saapua manner-Suomeen, mikä johti tapahtuman järjestämiseen nimenomaan Maarianhaminassa.

Lauda ja Hunt kilpailivat tuolloin formula ykkösissä, Agostini oli puolestaan jättänyt kaksipyöräiset taakseen ja vaihtanut F2-autoihin.

Imatran ajoissa esiintynyt Agostini nauratti kuitenkin yleisöään ilmoittamalla, että vaikka hän ei kaivannut kaksipyöräisiä, Suomeen hänellä olisi jatkossakin asiaa:

– Imatran tyttöystävääni tulen taatusti tapaamaan.

Keke Rosberg oli tuohon aikaan tuore kasvo F1-varikolla.

– Rosberg on tyypillinen skandinaavi. Hänellä on hyvä autonhallintakyky, ja lisäksi hän on rauhallinen – Born on ice, you know. Tulokas ei tietenkään alkuun saa heti hyvää autoa, mutta Keke sai huonoista autoista sen parhaan. Sillä hän kehittyy varmaan varteenotettavaksi tekijäksi, Lauda linjasi.

Erityisen syvällisiä haastatteluita tähdet eivät ehtineet visiitillään antaa. Kulta kirjoittaa kirjassa kolmikolla olleen kiire jo seuraavaan kohteeseen:

– Enempää eivät mestarit ehtineet kertoilla, kun jo tuli kiire Tukholmaan, missä tytöt odottivat, kuten Hunt huikkasi lähtiessään ja iski silmää Agostinille.

