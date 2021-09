F1-tuomio: Valtteri Bottas sai tylyt haukut legendalta, Lando Norris häikäisi – Tapio Suominen teki hulvattoman huomion Niki Juuselasta

IS:n raati käy läpi Venäjän GP:n puheenaiheet.

Sunnuntain Venäjän GP:n voitti värikkäiden vaiheiden jälkeen Lewis Hamilton.

IS:n F1-tuomiossa kisaa perkaavat toimittajat Tommi Koivunen, Tatu Myllykoski ja Rami Tuisku.

Tommi Koivunen

Tähti

Lando Norris oli viikonlopun nimi. Paalupaikka, jonka jälkeen britti oli ajaa upeaan voittoon. Voitto vaihtui sateen myötä 7. sijaan, mutta tyyli sykähdytti. Johtoautolla on näissä tilanteissa vain hävittävää ja nyt tuli kunnolla turpaan, mutta ainakin britti halusi vain voittaa.

Puheenaihe

Suomalaisten kaksijakoiset kisat päättyivät upeasti. Kimi Räikkösen paluu oli hieno, mutta normaaliolosuhteissa Alfalla ei taaskaan olisi riittänyt pisteisiin. Valtteri Bottaksen esitys strategisesti otetun lähtöruuturangaistuksen jälkeen oli todella heikko. Lopun lotossa molemmat palkittiin hyvillä pisteillä.

Moka

Vaihtoehtoja on monia, mutta ehkä tylyimmän näköinen tilanne tapahtui Aston Martinien välillä kisan loppuhetkillä. Lance Stroll työnsi tallikaverinsa Sebastian Vettelin seinään. Perään Stroll törmäili vielä Pierre Gaslyyn ja seinään.

Päänahka

Kimi Räikkönen ei loistanut aika-ajoissa, mutta nyt hän päihitti tallikaverinsa Antonio Giovinazzin jo lauantaina. Kisassa tuli sitten jackpot, neljä pistettä, joiden myötä hän johtaa tallin sisäistä kamppailua 6–1. Tämä etumatka pitänee kauden loppuun asti. Giovinazzia toki haittasi kisassa toimimaton radio.

Kimi Räikkönen palasi F1-auton rattiin menestyksellä.

Yllätys

Vesisade tuli oikeasti! Aika usein on totuttu siihen, että kisan loppuhetkillä on sateen uhka, mutta taivas ei kuitenkaan ehdi revetä kilpailun aikana. No, nyt repesi, ja viihdepläjäys parani entisestään. Sade tuli myös talleille yllätyksenä.

Tatu Myllykoski

Tähti

Kukaan ei väitä, etteikö Max Verstappen hyötynyt tavattoman paljon lopun sadekuurosta ja muiden rengassekoilusta. Onni oli hollantilaisen puolella, mutta vimmattu ja olosuhteisiin nähden harvinaisen siisti nousu viimeisestä ruudusta kakkoseksi oli silti tähden arvoinen suoritus. Se oli urheilutermein ilmaistuna taisteluvoitto.

Mestaruustaiston molemmat osapuolet saivat olla tyytyväisiä Sotshin sadeloton lopputulokseen.

Puheenaihe

Kuninkuusluokan voimasuhteet tuntuvat tasoittuvan viikonloppu toisensa jälkeen. Mercedeksen ylivalta vaihtui alkukaudesta kahden tallin status quoksi, mutta nyt kärkikahinoihin ovat nousseet Red Bullin vanavedessä myös Ferrarit ja McLarenit. Mitä todistammekaan ensi kaudella, kun uudet, eroja entisestään kaventavat säännöt astuvat voimaan?

Moka

Maailmanmestari Damon Hill tylytti Bottasta kovalla kädellä kisan jälkeen. Hill suorastaan järkyttyi, kun Verstappen kuittasi vaivattomasti suomalaisen ohi seitsemännellä kierroksella: ”Ei näyttänyt, että hän edes ajoi kilpaa. Se oli kuin lahja Maxille.”

Päänahka

Espanjalaisnestori Fernando Alonso nappasi lukuisia päänahkoja avausmutkan röyhkeän peliliikkeensä ansiosta. Häntä ei rangaistu oikaisusta, vaikka monet pitivät temppua vilunkipelinä. Kuudenneksi sujutellut Alonso harmitteli kisan jälkeen, ettei kyennyt palkintopallitaisteluun. Hieno hahmo.

Yllätys

C Moren Niki Juusela tulkitsi kilpailun viimeiset kierrokset jossain hurmoksen ja epätoivon rajamailla. Ikoninen tv-kasvo Tapio Suominen teki Twitterissä oivaltavan huomion dramatiikan keskeltä: ”Kultaista sadetta Lewis Hamiltonin niskaan”, totesi selostaja, ystäväni Niki Juusela. No, tuskin kuitenkaan…

Rami Tuisku

Tähti

McLarenin Lando Norris loisti Sotshissa, vaikka voittohaaveet valuivat käsistä kisan lopussa sadeveden mukana. Norris ei suostunut tulemaan varikolle vaihtamaan välikelin renkaita, sillä hän janosi F1-uransa ensimmäistä voittoa. Sitä ei tullut – vielä. Mercedes ja Lewis Hamilton korjasivat voiton Norrisin liukastellessa.

Puheenaihe

McLaren-kuskit ottivat kaksoisvoiton kaksi viikkoa sitten Monzassa, ja eilenkin he olivat välillä kaksoisjohdossa. Vaikka Hamilton ja Max Verstappen lopulta ottivatkin kärkisijat, niin palkintopallille ylsi myös Ferrarin Carlos Sainz. Se, että kärkitaistossa on muitakin kuin Mercedeksen ja Red Bullin autoja, on mahtava lisä F1-kisoihin.

Moka

Lance Stroll oli aivan unessa eilisen kisan loppuhetkillä. Kanadalainen ei huomannut, että tallikaveri Sebastian Vettel nousi hänen rinnalleen. Stroll pakotti saksalaisen niin ahtaaseen väliin, että kaksikon autot osuivat ensin yhteen ja heti perään Vettel osui myös radan betoniseen reunavalliin. Molemmat pääsivät sentään jatkamaan matkaa.

Päänahka

Max Verstappen otti Sotshissa eilen 18 päänahkaa. Red Bullin hollantilaiskuski joutui moottorinvaihdosta tulleen rangaistuksen myötä starttaamaan kisaan viimeisestä lähtöruudusta, josta hän nousi toiseksi. Lopun sadekaaos avitti Verstappenia, mutta suoritus oli silti väkevä. Ja elintärkeä MM-taiston kannalta.

Yllätys

Valtteri Bottas starttasi kisaan 16. ruudusta, sillä hänen autoonsa vaihdettiin moottori. Se oli yllättävää, sillä Bottakselle oli vaihdettu uusi voimanlähde kaksi viikkoa sitten Monzassa. Yllättävää oli myös se, miten helponnäköisesti suomalainen päästi tallikaveri Hamiltonin kanssa MM-tittelistä vääntävän Verstappenin ohitseen.