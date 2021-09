Toto Wolffilta radikaali muutosehdotus F1-sarjaan – kilpailijalta täystyrmäys

Mercedeksen F1-pomo haluaisi lisää autoja radoille.

Formula 1 -radoilla on jo vuosien ajan nähty korkeintaan 20 autoa radalla samaan aikaan. 10 tallia, kaksi kuljettajaa per tiimi on ollut raja jo hyvän aikaa.

Mercedeksen pomo Toto Wolff näkee tilanteen osittain ongelmallisena. Autourheilun maailmaan nousee jatkuvasti uusia lahjakkuuksia, joiden on erittäin vaikea päästä F1-sarjaan, kun ajajan penkkejä on niin vähän tarjolla.

Samalla luonnollisesti huipputallien kuljettajaohjelmat ja akatemiat tahkoavat talentteja lähinnä muihin sarjoihin. Formula E, IndyCar ja muut saavat poimia lahjakkuudet käyttöönsä helposti.

– Voisimme ottaa kolmannet autot käyttöön joka tallille niin, että kolmannessa autossa on tulokaskuski. Yhtäkkiä meillä voisi olla 30 autoa lähtöruudukossa, Wolff väläytti Eurosportilla ja RTL:llä Autoweekin mukaan.

Ajatus kolmansien autojen ajattamisesta ei ole uusi, tosin takavuosina kun kärkitallit ehdottivat moista, ei takana ollut sivujuonnetta tulokaskuskien ajattamisesta.

Mercedeksen leirissä kismittää erityisesti, että alemmissa formulaluokissa ja FE-sarjassa menestystä niittänyt Nyck De Vries ei tunnu millään saavan F1-tilaisuuttaan. Ensi kaudeksi hän oli lähellä ajopaikkaa Williamsilla, mutta se meni Alex Albonille. Paikka Alfa Romeolla on vielä auki.

Suurin lähimenneisyyden automäärä F1-kisassa oli 26 autoa kaudella 1995. Määrä supistui kesken kauden kahdella, kun Simtek pani pillit pussiin Monacon GP:n jälkeen.

Enimmillään F1:n lähtöruudukossa on ollut peräti 34 autoa vuonna 1953.

Kolmannen auton mukaantulo kasvattaisi tallien kuluja merkittävästi. Samalla keskikastin ja peräpään tallien autojen olisi todennäköisesti huomattavasti vaikeampaa kilpailla palkintosijoista ja pisteistä.

Williamsin pomo Jost Capito suhtautuikin Wolffin ideaan penseästi.

– Emme me voi vain kasvattaa automäärää 30:een nyt. Se ei toimisi. Siirtyminen kahdesta autosta kolmeen voi vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta se olisi todella vaikeaa. Kasvua tulisi 50 prosenttia, Capito latasi.

– En tiedä, miten tämä voitaisiin saavuttaa, kun ajetaan 22 tai 23 kisaa vuodessa.